Que horas começa o BBB 22 hoje: horário da votação de domingo (6/2)

Neste domingo, 6 de fevereiro, será formado o terceiro paredão da nova temporada do Big Brother Brasil. Dessa vez, a berlinda será tripla com uma indicação da líder Jade, e ainda haverá votação aberta e a prova bate e volta. Abaixo, veja que horas começa o BBB 22 e qual a programação do reality em dia de votação.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

Hoje, o BBB 22 vai começar às 23h10 e vai acabar às 00h20, horário de Brasília, logo após o Fantástico, segundo o cronograma oficial da Rede Globo. Na edição desse domingo será formado o segundo paredão da temporada. O anjo não é autoimune, ou seja, Rodrigo terá que imunizar um colega.

Dessa vez, o líder poderá indicar um participante direto, assim como o imunizado do anjo, que terá o poder de emparedar um confinado. A dinâmica desta noite será a seguinte: emparedado pela consequência da prova do líder; Anjo imuniza um; O líder indica um; Dois indicados pela casa, com ordem de votação por sorteio; Os primeiros oito sorteados votam em aberto e indicam um ao paredão; Os últimos nove sorteados votam no confessionário e indicam mais um.

Ao todo, 4 participantes serão, mas após a prova “bate e volta”, apenas três continuam na briga para continuar na casa.

Jade vai indicar quem ao paredão do BBB 22?

Jade Picon, líder da semana, já acenou que deve indicar Lucas ou Jessiane ao paredão. Nenhum dos dois brothers têm poderes na semana, então estão livres para a berlinda. A influencer já teve atritos com Maria e recentemente se decepcionou com Arthur Aguiar, que não comemorou sua liderança.

Nayara Azevedo já está emparedada e Bárbara ganhou o anjo e está imune.

Estão disponíveis para o paredão: Douglas, Arthur, Pedro Scooby, Paulo André, Jade, Linn, Maria, Jessi, Laís, Natália, Vinicius, Brunna, Eliezer, Lucas e Eslovênia.

Como assistir a formação de paredão?

A formação da primeira berlinda do BBB 22 será realizada ao vivo no programa de hoje. Basta sintonizar na Globo no horário indicado para descobrir quem vai disputar a preferência do público.

Depois do escolha dos brothers para o paredão, sempre rola muito ‘fogo no parquinho’ entre eles. Com o pay-per-view, é possível continuar assistindo os jogadores durante 24 horas por dia.

As onze câmeras estão disponíveis para os assinantes do GloboPlay, com planos mensais a partir de R$24,90.