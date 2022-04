Que horas começa o BBB 22 hoje, noite de paredão falso (05/04)

Público acompanha a chegada do vencedor da berlinda no quarto secreto

Hoje é dia de eliminação falsa no Big Brother Brasil. Que horas começa o BBB 22 hoje? O programa desta terça-feira, 5 de abril, mostrará o resultado da votação e a chegada do brother escolhido pelo público no quarto secreto. A audiência também acompanha tudo o que aconteceu após o jogo da discórdia de ontem.

Que horas começa o BBB 22 hoje em dia de eliminação

Em dia de paredão falso, o público está ansioso para saber que horas começa o BBB 22 hoje. A edição desta terça-feira, 5 de abril, começa às 22h35, horário de Brasília, logo após a novela Pantanal na Globo. Para acompanhar, basta sintonizar no canal aberto da emissora ou clicar na aba ‘Agora na TV’ na plataforma de streaming Globoplay.

O programa de hoje deve começar mostrando tudo o que aconteceu entre os brothers depois do jogo da discórdia realizado na última segunda-feira, em que os participantes montaram seus rankings de ‘milhões’ e ‘centavos’ para julgar as atitudes dos colegas.

Terça-feira também é dia de CAT BBB com Dani Calabresa e do quadro O Brasil Tá Vendo, além da vinheta com a foto de todos os brothers ao som da música Vida Real, de Paulo Ricardo.

O encerramento da contagem dos votos e o anúncio da eliminação falsa acontecerá no final do programa. Depois que o ‘eliminado’ deixar a casa, ele será surpreendido com a notícia de que o paredão não é de verdade e será conduzido para o quarto secreto. O público deve acompanhar os primeiros momentos do vencedor do paredão no quarto secreto ainda no programa de hoje.

Quem está no paredão do BBB

Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada estão no paredão do BBB. Ao contrário das berlindas anteriores, a disputa é quádrupla.

Linn da Quebrada: a artista foi indicada por Paulo André, vencedor da prova do líder realizada no último domingo.

Gustavo: puxado para o paredão por Lina, que teve direito a um contragolpe.

Arthur Aguiar: indicado por Jessilane, que além de faturar R$ 100 mil em uma rodada extra da prova do líder, ganhou o direto de mandar um brother para o paredão.

Eliezer: recebeu quatro votos da casa e empatou com Pedro Scooby. O líder P.A. deu o voto de minerva e mandou o empresário para a berlinda.

Quem vai sair do BBB hoje – Que horas começa o BBB 22 hoje

De acordo com a enquete do DCI, quem vence o paredão falso é Arthur Aguiar. Às 18h desta terça, o ator soma 74,44% dos votos e está bem na frente de seus adversários. O famoso tem uma grande torcida que está mobilizada para fazer com que ele tenha o benefício de controlar o jogo.

Gustavo está na segunda posição, mas longe do primeiro colocado, com 19,91% dos votos. A porcentagem do brother não sofreu grandes alterações ao longo do dia e se mantém abaixo dos 20%.

Linn da Quebrada e Eliezer seguem na lanterna, com 5,20% e 1,25% dos votos. Os dois não possuem chances de venceram a disputa, ao menos para os leitores do DCI.

