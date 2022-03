Que horas começa o BBB 22 hoje, quinta de prova do líder (17/03)

A liderança de Lucas Bissoli chegou ao fim e agora é hora de conferir quem será o novo chefão ou chefona da semana. Que horas começa o BBB 22 hoje (17)? Depois da novela Um Lugar ao Sol, o público irá acompanhar a nona disputa pela coroa de líder da temporada e também assistirá uma dinâmica especial.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 hoje vai começar às 22h30, quinta-feira, 17 de março, depois da novela Um Lugar ao Sol, segundo o cronograma oficial da Rede Globo, disponível no site da emissora para consulta. Ainda segundo o cronograma, é previsto que o programa desta quinta tenha no total 1 hora e 15 minutos de edição. O atual líder Lucas não terá direito ao veto.

O principal acontecimento desta noite será a nona prova do líder da temporada. Todos os participantes terão direito a uma vaga na disputa, já que Lucas não receberá o poder do veto antes da disputa começar. Como na semana passada a prova do líder foi de resistência e durou quase 24 horas, é improvável que a dinâmica de hoje também seja de resistência, a produção não costuma repetir o mesmo tipo de disputa duas semanas seguidas.

Depois que a prova do líder for finalizada, será feita a separação semanal da casa, em que o novo líder define quem estará em seu grupo de vips e assim quais participantes sobrarão na xepa. Na semana passada, Jessilane ganhou um pulseira para o time dos privilegiados da semana e deixou a xepa pela primeira vez no programa, agora todos os confinados já passaram pelo vip.

Além da prova do líder, também será exibido no BBB 22 hoje, que começa as 22 horas e 30 minutos, os principais momentos da festa do líder Lucas, que ganhou o tema ‘Baile de Máscaras’. Depois, o programa também irá mostrar os principais momentos da casa ao longo do dia desta quinta.

Que horas acaba o BBB 22 hoje?

O BBB 22 de hoje está previsto para acabar às 23h45, horário em que está marcado para começar o programa Lady Night, comandado por Tatá Werneck, segundo a programação da Rede Globo. Apesar da previsão, é possível que o Big Brother Brasil acabe mais tarde e chegue até a madrugada de sexta-feira (18), como aconteceu em outros dias do reality show, tudo depende de em quanto tempo os confinados conseguirão realizar a prova do líder.

Quem já ganhou prova do líder no BBB 22?

Primeira prova: Douglas Silva

Segunda prova: Tiago Abravanel

Terceira prova: Jade Picon

Quarta prova: Jade Picon

Quinta prova: Lucas Bissoli

Sexta prova: Paulo André

Sétima prova: Pedro Scooby

Oitava prova: Lucas Bissoli

Presença dos ex-participantes

Um acontecimento que promete marcar a noite de hoje do BBB 22, que começa depois da novela Um Lugar ao Sol, é o retorno dos eliminados da temporada para uma dinâmica especial. A Globo ainda não revelou qual será a tarefa do ex-participantes na disputa, mas disse que eles terão uma missão que vai ser importante para o futuro do jogo.

Ainda segundo a emissora, os brothers não entrarão na casa, eles estarão no mesmo estúdio em que Tadeu Schmidt apresenta o programa. Mais informações serão reveladas no programa desta quinta.

Maria, que foi expulsa após agredir Natália em um jogo da discórdia, e Tiago Abravanel, que apertou o botão de desistência do programa, não participarão da dinâmica.

