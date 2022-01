Que horas começa o BBB 22 hoje, segunda (24/01)

Neste segunda, 24 de janeiro, será realizado o “jogo da discórdia” para colocar mais fogo no parquinho após o paredão de domingo. Dessa vez, a berlinda é tripla e formada por Naiara, Luciano e Natália. Abaixo, veja que horas começa o BBB 22 e qual a programação de hoje.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

Hoje, o BBB 22 vai começar às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Um Lugar ao Sol, de acordo com o cronograma oficial da Rede Globo. Na edição desta segunda, além da jogo que promete render novos conflitos, o programa também deve mostrar o que rolou após a formação do paredão.

Na madrugada de segunda, a cantora Naiara Azevedo chegou a anunciar que deixaria o programa e até arrumou as malas. Teve também acerto de contas por causa da votação no confessionário e até promessa de que não haveria discórdia no jogo de hoje.

Programação do BBB 22

Segunda: jogo da discórdia – horário 22h25

Terça: eliminação – horário 22h25

Quarta: festa do líder – horário 22h20

Quinta: prova do líder – horário 22h40

Sexta: festa com show ao vivo – horário 22h40

Sábado: prova do anjo

Domingo: paredão

Como assistir o BBB22

A formação da primeira berlinda do BBB 22 será realizada ao vivo no programa de hoje. Basta sintonizar na Globo no horário indicado para descobrir quem vai disputar a preferência do público.

Depois do escolha dos brothers para o paredão, sempre rola muito ‘fogo no parquinho’ entre eles. Com o pay-per-view, é possível continuar assistindo os jogadores durante 24 horas por dia.

As onze câmeras estão disponíveis para os assinantes do GloboPlay, com planos mensais a partir de R$24,90.

