Que horas começa o BBB 22 hoje, segunda-feira (18/04)

O Big Brother Brasil está na reta final, mas segunda-feira é tradicionalmente o dia de agitar os ânimos da casa mais vigiada do país. Que horas começa o BBB 22 hoje, 18 de abril? O reality vai ao ar logo depois da exibição da novela Pantanal.

Que horas começa o BBB 22 hoje, véspera do paredão

O BBB 22 hoje, segunda-feira, começa às 22h35, horário de Brasília. O programa ficará no ar até às 23h25, totalizando 50 minutos de duração, de acordo com a programação oficial da Globo.

Ainda não se sabe se haverá jogo da discórdia. Tradicionalmente, segunda-feira é o dia em que a dinâmica é realizada. Há apenas seis brothers na disputa e não há informações se mesmo com poucas pessoas habitando a casa, haverá algum jogo hoje.

O programa de segunda-feira também representa uma das últimas chances que os emparedados têm de tentar convencer o público a deixá-los na competição.

Logo no início, a edição recapitula tudo o que aconteceu entre eles durante a madrugada, manhã e tarde, depois da formação do paredão. A votação tem rendido algumas intrigas entre os meninos do grupo do quarto grunge, que precisaram votar entre eles nos últimos dias. Com o jogo cada vez mais afunilado, restam poucas opções para serem votadas.

Quem está no paredão da semana?

Eliezer, Gustavo e Paulo André são os brothers que estão no 16º paredão da temporada. A berlinda foi formada na noite do último domingo, 17, depois de eliminação de Jessilane.

Há cerca de um mês, o BBB 22 começou a fazer o ‘modo turbo’ da edição, ou seja, intensificar o ritmo das provas e dos paredões para que apenas três participantes cheguem até a final do programa. Sendo assim, devem ser realizados mais duas berlindas ainda nesta semana.

Pela primeira vez na história do BBB 22, o top 6 é formado apenas por homens. Jessi foi a última mulher da casa a deixar o confinamento ao receber 63,63% dos votos na noite de ontem. Ela disputou a preferência do público com Eliezer, Arthur Aguiar e DG, mas acabou levando a pior e não chegou até a final.

O fato pode ser explicado devido ao sucesso do grupo formado por Arthur Aguiar, Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby, que juntos somam 17 vitórias no paredão. Gustavo, apesar de dividir opiniões, também é um forte jogador. E Eliezer, que vem conseguindo escapar das berlindas nos últimos dias.

A votação segue aberta até a noite de amanhã, quando o apresentador Tadeu Schmidt encerrar a contagem dos votos durante o programa ao vivo. Enquanto isso, o público segue votando no Gshow, plataforma oficial de entretenimento da Globo onde os votos são contabilizados.

Programação Globo – 18/04/2022

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo e a Rosa

15:30 Sessão da Tarde

17:00 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

18:25 Além da Ilusão

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Pantanal

22:35 Big Brother Brasil 22

23:35 Tela Quente – Snowden: Herói ou Traidor

01:25 Jornal da Globo

02:15 Conversa com Bial

02:55 Corujão I – Spring Breakers: Garotas Perigosas

+ Enquete BBB 22: Eliezer, Gustavo ou Paulo André, quem sai?