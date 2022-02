Que horas começa o BBB 22 hoje: horário do jogo da discórdia (21/2)

Nesta segunda-feira (21), haverá mais um jogo da discórdia no Big Brother Brasil e o programa começa logo após a novela. Enquanto isso, a votação do quinto paredão segue acontecendo aqui fora. Abaixo, veja que horas começa o BBB 22 hoje.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 hoje começa às 22h15, horário de Brasília, de acordo com a programação oficial da emissora. A edição desta segunda terá o jogo da discórdia.

O reality também vai mostrar tudo o que aconteceu na casa mais vigiada do Brasil depois da formação de paredão no último domingo. Na ocasião, os brothers precisaram se dividir em três grupos e cada um deles indicou uma pessoa para a berlinda. Paulo André, Eliezer e Jessilane foram os escolhidos, e os dois do Pipoca escaparam durante a prova bate e volta.

Segunda-feira também é dia de jogo da discórdia. Ainda não se sabe qual será a dinâmica desta semana, mas a produção tem feito jogos para tentar fazer com que os brothers se entreguem mais ao reality e se comprometam.

Na última semana, rolou até baldes de água na cabeça. O episódio rendeu a expulsão de Maria após a sister bater com o objeto na cabeça de Natália. O episódio foi classificado como agressão e a sister foi desclassificada por quebrar as regras do programa.

Enquanto isso, a votação do quinto paredão segue aberta no Gshow. Brunna Gonçalves, Gustavo e Paulo André estão na berlinda e um deles vai deixar a casa amanhã. Por enquanto, a enquete do DCI aponta que a esposa de Ludmilla é quem deve ser eliminada.

Quinto paredão BBB 22

O quinto paredão do BBB 22 tem Brunna, Gustavo e Paulo André.

A dançarina e influenciadora digital foi indicada pelo líder Lucas, enquanto Gustavo foi parar na berlinda devido ao big fone. Paulo André foi escolhido pelo grupo de Linn da Quebrada, Jessilane, Natália e Tiago Abravanel durante a votação. Eliezer e Jessilane também foram escolhidos pelos outros brothers, mas escaparam na prova bate e volta.

A formação da berlinda repercutiu nas redes sociais. Primeiro pela novidade e segundo por uma suposta intervenção de Tadeu Schmidt. Parte do público acredita que a interrupção do apresentador durante a escolha do grupo que estava no quarto grunge pode ter mudado a opção de voto dos jogadores.

Do lado de fora da casa, os fãs dos emparedados seguem fazendo mutirões. Quem se pronunciou foi Ludmilla, esposa de Brunna, que pediu para que o público mantivesse a dançarina na casa sob a justificativa que “a Bruna pode até ser planta, mas eu tenho uma pergunta que não quer calar, quem não é planta nessa edição? Kkkk”.

Para votar, basta acessar o site do Gshow, fazer um cadastro gratuito e selecionar o brother que deve sair amanhã.

Quem já foi eliminado?

Até agora, quatro brothers já saíram do BBB 22. Houve também a desclassificação de Maria.

Luciano, primeiro eliminado com 49,31% dos votos.

Rodrigo, segundo eliminado com 48,45% dos votos.

Naiara Azevedo, terceira eliminada com 57,77% dos votos.

Bárbara, quarta eliminada com 86,02% dos votos.

Maria, desclassificada no dia 15 de fevereiro.

Correm rumores na web de que poderia haver uma possível repescagem no BBB. Por enquanto, nada foi confirmado pela Rede Globo.