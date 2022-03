Que horas começa o BBB 22 hoje, sexta-feira (11/03)

O público vai conhecer o novo líder do Big Brother Brasil durante o programa ao vivo desta sexta-feira (11). A disputa é de resistência e teve início na última quinta, e caso algum participante ainda esteja na competição quando o reality começar, o novo rei ou rainha da semana será escolhido através de um sorteio. Abaixo, veja que horas começa o BBB 22 hoje.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 hoje começa às 22h20, horário de Brasília, logo após a exibição da novela Um Lugar ao Sol. O programa dessa sexta-feira, 11 de março, pode ser assistido pelo canal aberto da Globo ou através da plataforma de streaming Globoplay.

A prova do líder só terá fim nesta sexta-feira. A disputa é de resistência – vestidos dos mais diversos produtos, os brothers ficam presos a um carrossel que gira sem parar. Entretanto, a prova obrigatoriamente terá que terminar até o início do programa de hoje.

Se caso dois ou mais brothers ainda estiverem na competição, o novo líder da semana será escolhido através de um sorteio realizado sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt.

Até às 17h desta sexta, Linn da Quebrada, Natália, Lucas, Arthur e Paulo André ainda estavam na competição. Douglas Silva foi desclassificado após dormir durante a disputa.

Além da liderança, o vencedor também leva R$20 mil em compras na loja patrocinadora da prova. O rei da semana fica imune a formação do paredão, indica um brother para a berlinda, ganha uma festa com tema de sua escolha, participa de um almoço especial e ainda dorme por uma semana no quarto do líder.

Regras da semana BBB

Pedro Scooby vetou Eliezer de participar da prova do líder do BBB 22. Sendo assim, o brother poderá indicar um participante o paredão, mas não poderá escolher o surfista.

Anjo imuniza uma pessoa e o líder indica outra. O indicado por Eliezer tem direito a um contragolpe. A casa vota no confessionário. O escolhido por Eli, o brother que levou o contragolpe e o mais votado pela casa disputam a prova bate e a volta.

Quinta-feira (10/03): prova do líder

Sexta-feira (11/03): consagração do novo líder + divisão entre vip e xepa

Sábado (12/03): prova do anjo

Domingo (13/03): formação de paredão triplo + prova bate e volta

Quem ainda está no BBB 22? Ainda restam oito brothers do grupo Pipoca. São eles: Eliezer, Eslovênia, Gustavo, Jessilane, Laís, Lucas, Natália e Vinícius

Do Camarote, seguem na competição: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Linn da Quebrada, Paulo André e Pedro Scooby. A última eliminada foi Jade Picon.

