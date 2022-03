Que horas começa o BBB 22 hoje: horário da eliminação (15/3)

O resultado oficial do paredão será anunciado ao vivo por Tadeu Schimidt no programa de hoje

O oitavo paredão da edição chegará ao fim nesta terça, 15 de março, e Scooby, Vinicius ou Gustavo dirá adeus ao Big Brother Brasil. Que horas começa o BBB 22 hoje? Depois de Um Lugar ao Sol, o reality show vai dar início a mais uma votação.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 começa às 22h15 hoje, terça-feira, dia 15 de março, depois da novela, de acordo com o cronograma oficial da TV Globo, disponibilizado para consulta no site da emissora. Ainda segundo a programação, é esperado que no total, o episódio deste domingo fique 1 hora e 20 minutos no ar.

A edição do BBB 22 hoje vai terminar às 23h35, totalizando 80 minutos de edição. Depois, o cronograma do canal irá exibir o Profissão Repórter.

A edição de hoje vai definir o oitavo eliminado do BBB 22, que conta com Pedro Scooby, Vinicius e Gustavo. Mas é o integrante do quarto Lollipop com mais chances de sair, pelo menos é o que aponta as parciais das enquetes. Na votação do DCI, a rejeição do participante passa dos 70%.

O resultado oficial será anunciado ao vivo por Tadeu Schimidt.

Programação da Globo – Terça-feira, 15/03/2022

Veja que horas começa o BBB 22 hoje e qual a programação completa de terça da TV Globo:

