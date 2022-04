Que horas começa o BBB 22 hoje, terça de paredão (12/04)

Terça-feira é dia de paredão no Big Brother Brasil. Gustavo, Natália e Paulo André estão na berlinda e um deles se despedirá da casa nesta noite. Anote na agenda que horas começa o BBB 22 hoje, 12 de abril, e saiba o que vai rolar na edição do programa.

Que horas começa o BBB 22 hoje, terça-feira?

O BBB 22 hoje começa às 22h35, horário de Brasília, na Globo. O programa é exibido logo após a novela Pantanal e deve ficar no ar por 1h20, sendo encerrado às 23h55, de acordo com o cronograma oficial da emissora. Para assistir, é só sintonizar no canal aberto ou acessar a aba ‘Agora na TV’ na plataforma de streaming Globoplay.

Mais um paredão será resolvido na noite desta terça-feira. Essa é a 14ª berlinda da temporada e tem Gustavo, Natália e Paulo André na disputa pelos votos do público. Mas antes, o público acompanha os tradicionais quadros de humor, os VT’s dos participantes e a vinheta ao som de Paulo Ricardo.

Enquanto o programa não começa, a votação segue rolando no Gshow, único portal onde os votos são contabilizados. Agora, a edição costuma mostrar quantos votos por minuto o sistema está recebendo. Os emparedados também têm a chance de falar como estão se sentindo com a berlinda e passar um último recado para o público.

O anúncio do nome do eliminado é feito apenas no final do reality. O apresentador Tadeu Schmidt costuma fazer um discurso que mexe bastante com os brothers que continuam na disputa, mas o texto também costuma ser bastante sensível para quem sai do jogo.

Enquanto o programa não começa, o público pode seguir votando na enquete BBB 22 do DCI e dar a opinião sobre quem deve deixar a casa hoje.

Bate-papo com o eliminado

Depois do fim do programa ao vivo na Globo, o eliminado segue para uma entrevista com Rafa Kalimann na Rede BBB. O papo é o primeiro contato do confinado com o mundo externo e é onde ele descobre quais foram seus momentos mais marcantes no jogo, o que falaram sobre ele e como estão as suas redes sociais.

Há duas maneiras de assistir a Rede BBB:

Globoplay: o player estará disponível na aba ‘agora na TV’ depois do fim do programa ao vivo. Basta clicar em ‘Bate-papo BBB’. Para ter acesso ao sinal, é necessário fazer um cadastro gratuito na plataforma de streaming.

Gshow: Já pelo portal, é só acessar o link https://gshow.globo.com/realities/bbb/bbb22/rede-bbb/bate-papo-bbb/. A página com o player para a entrevista ao vivo ficará disponível no começo do programa.

Além do papo com Kalimann, o eliminado segue uma agenda de entrevistas nos próximos dias.

Quarta-feira: Mais Você com Ana Maria Braga, às 09h30, horário de Brasília

BBB – A Eliminação, no Multishow, às 23h

Domingo: Domingão com Huck, às 17h30

Programação da Globo – 12/04/2022

04:00 – Hora Um

06:00 – Bom Dia São Paulo

08:30 – Bom Dia Brasil

09:30 – Mais Você

10:45 – Encontro com Fátima Bernardes

13:00 – Globo Esporte

13:25 – Jornal Hoje

14:45 – O Cravo E A Rosa

15:30 – Sessão da Tarde – Sonhos De Papel

17:00 – Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

18:25 – Além da Ilusão

19:40 – Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 – Jornal Nacional

21:30 – Pantanal

22:35 – Big Brother Brasil 22

23:55 – Profissão Repórter

00:35 – Jornal da Globo

01:25 – Conversa com Bial

02:05 – Corujão I – Ameaca Invisivel – Stealth