Que horas começa o BBB 22 hoje, terça-feira (22/02)

Mais um participante vai sair do Big Brother Brasil nesta terça-feira (22). Além da eliminação, o programa também mostrarás as conversas mais importantes entre os jogadores após o jogo da discórdia de ontem e os tradicionais quadros de humor. Abaixo, veja que horas começa o BBB 22 hoje.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 hoje começa às 22h30, horário de Brasília, de acordo com a programação oficial da emissora. A edição comandada por Tadeu Schmidt deve começar mostrando o que aconteceu na casa após o jogo da discórdia de ontem, em que os brothers tiveram que distribuir colares de ‘meu maior aliado’ e ‘não ganha de jeito nenhum’ uns para os outros.

Como de costume, às terças também são exibidos VT’s de alguns brothers. Também é dia de prestigiar o CAT BBB com Dani Calabresa, quadro no qual a humorista responde dúvidas, comentários e reclamações enviados pelo público.

O programa termina com o encerramento da votação e o discurso de Schmidt para o eliminado. Após o anúncio, o brother que deixou o confinamento bate um papo rápido com o apresentador no estúdio.

Rede BBB ao vivo

Assim que a edição termina na Globo, o eliminado da semana é entrevistado por Rafa Kalimann na Rede BBB.

O Bate-Papo BBB é exibido ao vivo e gratuitamente no Globoplay e no Gshow. Para assistir pela plataforma de streaming, é só ir na seção “Agora na TV” e clicar sobre a aba “Bate-Papo BBB”.

Quem quiser assistir pelo Gshow, precisa acessar a página do reality e clicar em “Rede BBB”. A página com o player para a entrevista ao vivo estará disponível no horário em que o programa começar.

Não há horário certo para o início do programa. Geralmente, a atração costuma começar depois do fim do BBB na Globo, na faixa das 00h.

Rafa mostra ao eliminado seus melhores momentos no jogo, além das polêmicas e o antes e depois de suas redes sociais.

Após o fim da entrevista, o vídeo na íntegra fica disponível no site no Gshow.

Quem está no paredão?

Brunna Gonçalves, Gustavo e Paulo André estão no quinto paredão do BBB 22.

A esposa de Ludmilla foi parar no paredão por meio da indicação do líder Lucas. Já Gustavo foi para a berlinda ao ser indicado por Brunna, que atendeu o big fone. O atleta foi uma das escolhas da casa durante a votação de domingo.

Segundo a enquete do DCI, Brunna deve ser eliminada hoje. A dançarina tem 72,8% dos votos, enquanto Gustavo e PA somam apenas 22,53% e 4,58% dos votos, respectivamente, até às 17h desta terça.

Este é o primeiro paredão da bailarina, que vem sendo chamada de ‘planta’ por grande parte do público. A famosa quase não aparece durante as edições do programa e sempre passa despercebida durante os jogos da discórdia.

Gustavo e Paulo André também são estreantes na berlinda. O brother que veio da casa de vidro chegou no programa com a promessa de mexer no jogo. Já PA também é considerado uma das plantas por alguns internautas, mas têm ficado mais em evidência nos últimos dias.

