Que horas começa o BBB 22 hoje, terça-feira de eliminação (29/03)

O Big Brother Brasil vai começar um pouco mais tarde nesta terça-feira, 29 de março. O reality show, assim como o segundo episódio da novela Pantanal, entra mais tarde na grade devido a exibição do jogo Brasil x Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Anote na agenda que horas começa o BBB 22 hoje.

Que horas começa o BBB 22 hoje em noite de eliminação

O BBB 22 hoje, terça-feira, começa às 23h15, horário de Brasília, logo após a exibição da novela Pantanal. O programa fica no ar às 00h35, totalizando uma hora e vinte no ar.

A edição desta terça será um pouco mais curta que o comum, devido a inclusão do jogo da seleção brasileira. A programação volta ao normal a partir de amanhã, quarta-feira.

Terça-feira é dia de eliminação no Big Brother Brasil. Lucas, Paulo André e Pedro Scooby protagonizam o décimo paredão da temporada e um deles vai deixar a casa mais vigiada do Brasil. Mas antes, o público acompanha os principais acontecimentos do convívio dos brothers durante a madrugada após o jogo da discórdia e tudo o que eles fizeram durante a manhã, tarde e noite.

Hoje também é dia dos VT’s humorados dos participantes, além da exibição do CAT BBB sob comando da humorista Dani Calabresa e a vinhete de abertura ao som de Paulo Ricardo.

Para assistir o BBB 22, é só sintonizar na Globo ou clicar na aba ‘Agora na TV’ na plataforma de streaming Globoplay.

Quem vai sair do BBB hoje

Lucas é quem vai sair do BBB hoje. Enquanto os espectadores aguardam o início da edição ao vivo, as enquetes extraoficiais já apontam o resultado de hoje.

De acordo com a enquete UOL, consultada às 20h30 desta terça, Lucas aparece com 76,84% dos votos e deve sair do programa hoje. O estudante de Medicina soma alta porcentagem desde a formação do paredão no domingo.

Tudo indica que Pedro Scooby e Paulo André vão ganhar mais uma semana no reality show. Os parceiros de jogo têm 11,86% e 11,30%, respectivamente, e não correm risco algum de sair nesse paredão.

Essa é a primeira berlinda do ‘barão da Piscadinha’. Lucas recebeu seis votos da casa e puxou Eliezer para a votação popular junto com ele, mas o empresário venceu a prova bate-volta e escapou. Atualmente, o estudante não está em nenhum grupo, apesar de manter um bom relacionamento com o trio Linn da Quebrada, Natália e Jessilane, e viver um romance com Eslovênia.

Entrevista com o eliminado

Depois que o programa acabar, o eliminado do dia segue para os estúdios da Rede BBB, onde será entrevistado pela apresentadora Rafa Kalimann. Esse é o primeiro contato do participante com o mundo externo depois de mais de dois meses de confinamento.

Durante o papo, Rafa mostra os memes feitos pelos internautas, comenta os principais momentos do jogo do eliminado e faz um antes e depois do número de seguidores no Instagram.

O Bate-Papo BBB é exibido ao vivo no Globoplay e no Gshow. Em ambas as plataformas basta ter um cadastro para ter acesso ao player da entrevista.

A entrevista não tem hora certa para o início, mas costuma ir ao ar sempre depois do fim do programa na Globo, que hoje especialmente termina depois da meia noite. Não costuma demorar muito para que o papo comece, então é bom ficar ligado nas plataformas logo após a eliminação ao vivo.

