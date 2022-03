Que horas começa o BBB 22 hoje, véspera de eliminação (28/3)

No programa desta segunda-feira (28), os participantes devem se reunir para mais uma rodada do jogo da discórdia, véspera de paredão. Que horas começa o BBB 22 hoje e a parcial da eliminação de Scooby, Lucas ou Paulo André.

Enquete BBB 22: vote em quem deve sair do reality show

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 hoje começa às 23 horas, após o primeiro capítulo da novela Pantanal, de acordo com a programação da Rede Globo. Nesta segunda, os brothers se reúnem para o jogo da discórdia. A edição dessa segunda deve terminar meia-noite e vinte minutos, ou seja, terá 1h20 de duração.

Programação da Rede Globo – Que horas começa o BBB 22 hoje

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Sem Palavras

17:00 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

18:25 Além da Ilusão

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Pantanal

23:00 Big Brother Brasil 22

00:20 Tela Quente – Vai Que Cola 2: O Começo

01:50 Jornal da Globo

02:40 Corujão I – Segurança De Shopping

Quem vai sair do BBB?

As parciais de votação do reality show até agora apontam o nome de Lucas aparece como o décimo eliminado da temporada. Na enquete do DCI, que soma mais de 277 mil votos por enquanto, às 18 horas de segunda (28), o estudante tinha 83,25% dos votos, enquanto Paulo André estava com 6.32 e Scooby 10,43%.

Agenda do eliminado

Bate-Papo BBB com o eliminado comandado por Rafa Kalimann no Rede BBB – Após o programa ao vivo do Big Brother Brasil na Globoplay e Gshow; Entrevista do eliminado no Mais Você com Ana Maria Braga – Às 09h30 da quarta-feira; Big Terapia com Paulo Vieira, quadro é gravado e exibido nos programas de quarta-feira do reality; Big Brother Brasil A Eliminação no Multishow, com Bruno de Lucca e Ana Clara – Quinta-feira às 23h30; Fora da Casa com Ana Clara no Gshow – Quintas-feiras; Eliminado no Domingão do Huck – Domingo, às 17h30.