Que horas passa o BBB 22 e como assistir ao vivo

Falta pouco para a estreia da nova temporada do Big Brother Brasil. O programa começa a ser exibido nesta segunda-feira (17) sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt. Abaixo, veja que horas passa o BBB 22 e como acompanhar 24 horas por dia.

Que horas passa o BBB 22?

O BBB 22 começa às 22h25, horário de Brasília, diariamente na Globo. A hora de início pode variar ao longo da semana conforme a programação da emissora.

A partir desta edição, o reality show será apresentado pelo jornalista Tadeu Schmidt. Há também novidades nos quadros de humor. Dani Calabresa assume o CAT BBB no lugar de Rafael Portugal, que deixou o programa após um desentendimento contratual com a Globo.

O humorista Paulo Vieira chega para comandar o Big Terapia, no qual vai analisar o comportamento dos participantes com muito humor.

As novidades não se limitam só para o público. A casa do Big Brother Brasil está com uma decoração completamente diferente, com muito neon, xadrez e referências aos anos 70, 80 e 90. Além disso, durante as festas, os confinados podem comprar itens para deixar a resenha ainda mais animada.

O quarto do líder mudou de lugar e não fica mais na área externa. Agora, o rei ou rainha da semana fica hospedado no segundo andar da casa, em uma espécie de loft. O cômodo ganhou ainda mais regalias, com um bar, pista de dança e guarda-roupas. Além dos porta-retratos com a foto da família, o brother ou sister também recebe um álbum de figurinhas com seus melhores momentos no confinamento.

Como assistir o pay-per-view?

Os fãs do BBB não precisam esperar até o programa ir ao ar na Globo para saber o que aconteceu na casa mais vigiada do Brasil.

O GloboPlay oferece onze câmeras exclusivas, durante 24 horas por dia, para os assinantes da plataforma de streaming. É possível acompanhas as festas, provas do anjo e todos os outros acontecimentos em tempo real. A transmissão do pay-per-view deve começar após a exibição do primeiro episódio do BBB 22 na TV.

Para assistir, é necessário ter uma assinatura paga. A plataforma tem planos mensais a partir de R$24,90 e anuais que começam em R$238,80.

Lista de participantes BBB 22

Depois de muita especulação, a Globo liberou a lista de confirmados para o BBB 22 na última sexta-feira. Os participantes estão divididos entre 10 anônimos e 10 famosos. Veja a lista completa:

Pipoca

Laís, 30 anos, médica

Luciano Estevan, 28 anos, ator e bailarino

Jessilane, 26 anos, bióloga e professora de biologia

Eliezer, 31 anos, designer e empresário

Eslovênia, 25 anos, estudante de Marketing e modelo

Lucas, 31 anos, estudante de Medicina

Bárbara, 29 anos, relações públicas e modelo

Rodrigo, 36 anos, gerente comercial

Natália, 22 anos, modelo e designer de unhas

Vinícius, 23 anos, bacharel em Direito

Camarote

Arthur Aguiar, 32 anos, ator e cantor

Pedro Scooby, 33 anos, surfista

Brunna Gonçalves, 30 anos, bailarina e influenciadora digital

Paulo André, 23 anos, atleta olímpica

Maria, 21 anos, atriz e cantora

Jade Picon, 20 anos, influenciadora digital e empresária

Douglas Silva, 33 anos, ator

Linn da Quebrada, 31 anos, cantora e atriz

Tiago Abravanel, 34 anos, ator e apresentador

Naiara Azevedo, 32 anos, cantora

