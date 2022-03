Que horas vai começar o BBB 22 hoje, quinta de prova do líder (10/3)

Quinta-feira é dia de uma nova dinâmica ganhar vida no convívio entre os brothers da casa, pois depois da prova do líder, muitas relações mudam no confinamento, novas rivalidades nascem, estratégias de jogo ganham novas rotas, entre outros. Que horas vai começar o BBB 22 hoje, 10 de março? Depois da novela Um Lugar ao Sol, o público vai acompanhar a oitava disputa do líder da edição e conferir uma nova separação na casa.

Que horas vai começar o BBB 22 hoje?

O BBB 22 vai começar às 22h35 hoje, quinta-feira, 10 de março, depois da novela Um Lugar ao Sol, segundo o cronograma oficial da Rede Globo, disponível no próprio site da emissora. Ainda segundo as informações do canal, é esperado o programa desta quinta-feira tenha no total 1 hora e 15 minutos no ar.

O principal acontecimento marcado para esta noite é a oitava prova do líder. Não foi revelado pela produção até o momento como será a dinâmica, o que se sabe por enquanto é que ela será realizada entre 12 dos 13 participantes que ainda estão na casa. Assim, o número par abre possibilidade para uma disputa entre duplas.

Além da prova do líder no BBB 22 de hoje, que vai começar às 22h35, a edição do reality show irá exibir os principais momentos da festa do líder Pedro Scooby, que foi realizada desde o final da noite de quarta (9) até o começo da madrugada de hoje (10).

Divisão Vip e Xepa

Depois que alguém for coroado o oitavo líder da temporada, haverá a divisão entre vip e xepa. Nas últimas semanas, o campeão da disputa teve 6 pulseiras disponíveis, sendo uma delas já destinada a ele, no entanto, a quantidade de participantes no grupo vip é alterado conforme a quantidade de moradores da casa diminui, por isso esse número de pulseiras pode mudar.

Se a prova do líder de hoje do BBB 22, que vai começar depois da novela Um Lugar ao Sol, for de resistência, a divisão entre vip e xepa acontecerá apenas no programa de sexta-feira (11), caso contrário, a separação é após o término da disputa, ainda na noite de quinta (10).

Que horas vai acabar o BBB 22 hoje?

Segundo o cronograma da TV Globo, está previsto para o BBB 22 terminar às 23h50 hoje. Após o reality show, a programação da emissora irá dar espaço para o programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, que contará com a participação da atriz Lilia Cabral nesta quinta.

O líder Scooby poderá vetar alguém?

Atual líder da casa, Pedro Scooby poderá tirar um participante da disputa pela coroa de chefão do confinamento. Na semana passada, antes da sétima prova do líder da edição, o apresentador Tadeu Schmidt informou que o vencedor da disputa poderia vetar um colega na competição de hoje (10).

Na formação de paredão de domingo (6), Scooby indicou Jessilane para a berlinda. A sister não foi eliminada na terça-feira (8) e por enquanto é a única participante da casa que nunca esteve no grupo vip.

Quem já foi líder no BBB 22

Primeiro liderança: Douglas Silva

Segunda liderança: Tiago Abravanel

Terceira liderança: Jade Picon

Quarta liderança: Jade Picon

Quinta liderança: Lucas Bissoli

Sexta liderança: Paulo André

Sétima liderança: Pedro Scooby

Veja como foi a última prova:

Programação da TV Globo hoje – 10/03/2022

Veja que horas vai começar o BBB 22 hoje quinta-feira (10), dia de prova do líder, e qual a programação da Globo:

Quinta-feira, 10/03/2022

04:00 Hora Um

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Que Haja Luz

17:00 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

18:30 Além da Ilusão

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:35 Big Brother Brasil 22

23:5o Lady Night

00:30 Jornal da Globo

01:20 Conversa com Bial

02:00 Corujão I – Uma Canção De Amor Para Bobby Long

Leia também

Seguidores BBB 22 antes e depois: Arthur se torna o mais seguido

Como foi a festa do líder Pedro Scooby? Veja o que rolou no evento