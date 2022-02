Quem ainda não foi monstro no BBB 22? Dois brothers seguem imunes

Ganhar o castigo do anjo não é um dos melhores presentes do Big Brother Brasil, mas Quem ainda não foi monstro no BBB 22? Na sexta semana do reality, dois participantes ainda não receberam a tarefa.

Quem ainda não foi monstro no BBB 22

Quem ainda não foi monstro no BBB 22 são os brothers Eslovênia e Gustavo, que passadas seis semanas do reality ainda conseguiram se livrar do castigo. Além da fantasia, quem recebe o monstro também perde 300 estalecas.

1º monstro BBB 22: Naiara e Elieser receberam a fantasia de orelhão

2º castigo: Jade, Paulo André e Brunna

3º castigo: Douglas e Pedro Scooby

4º castigo: Lucas,Linn da Quebrada e Natália

5º monstro: Laís e Larissa

6º monstro: Vinicius e Jessi

Portanto, quem ainda não foi monstro no BBB 22: Eslovênia e Gustavo

Quem já foi o anjo do BBB 22?

1ª semana – Rodrigo foi o primeiro anjo do BBB 22

2ª semana – Rodrigo ganhou o 2º anjo

3ª semana – Bárbara ganhou o terceiro anjo do BBB 22

4ª semana – Pedro Scooby e PA ganharam a prova do anjo

5ª semana – Arthur

6ª semana – Douglas

Quando é a Prova do Anjo do BBB

A Prova do Anjo do BBB 22 é realizada aos sábados, por volta das 14 horas. A disputa pode ser acompanhada ao vivo pelo Globoplay. No mesmo dia é dado do castigo do monstro do BBB 22.

O líder nunca participa da disputa, quem e quantos estarão competindo varia a cada prova. Geralmente é definido pela produção do BBB um número exato de participantes que estarão na disputa, para determinar quem vai e quem fica, é feito um sorteio.

Nem todas as semanas a imunidade do prêmio é igual. Há dois tipos de recompensas: o anjo autoimune e o anjo que se dá para alguém. Como funciona? Geralmente o anjo dá imunidade, no entanto não para quem vence a disputa e sim um colega. Ou seja, o campeão da prova escolhe alguém para ficar imune ao paredão da semana.