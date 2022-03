Quem é o mais odiado do BBB 22? O que diz a parcial da enquete UOL

Quem é o mais odiado do BBB 22? Trio assume as principais colocações da enquete - Foto: Reprodução/Globo

Quem é o mais odiado do BBB 22? Veja o resultado da enquete UOL do dia 27 de março.

Onze participantes ainda competem pelo título de campeão da temporada, alguns estão entre os favoritos do povo, já outros somam poucas chances de colocar a mão no sonhado prêmio de R$ 1,5 milhão. Quem é o mais odiado do BBB 22? Veja o resultado da enquete UOL do dia 27 de março.

Quem é o mais odiado do BBB 22?

Gustavo é o participante mais odiado do BBB 22 atualmente, segundo a parcial da enquete UOL, consultada no dia 27 de março. O brother está em primeiro com 23,18% de mais de 16 mil votos computados. O percentual do brother é 5,92% maior que o do segundo colocado.

Na segunda posição da parcial vem Eliezer, com 17,26% dos votos. O brother é seguido por Arthur Aguiar, que soma até então 16,68%. A consulta foi realizada por volta do meio-dia deste sábado, 26 de março.

Histórico

Até a saída de Laís, na última terça-feira (22), Gustavo era o segundo colocado na parcial sobre quem é o mais odiado do BBB 22 do UOL. A primeira posição na enquete na noite de terça, pouco antes do resultado do paredão, era de Laís, que somava 35,64% de um total de 15 mil votos. Gustavo vinha em seguida com 18,75% e Natália fechava o Top 3 com 11,83% dos votos.

Durante boa parte do mês de março Laís assumiu a primeira posição da enquete de quem é o mais odiado do BBB 22. Antes dela, a primeira posição era de Jade Picon, que foi eliminada no dia 9 de março. Nestas parciais em que a influenciadora digital liderava a votação, Laís estava em segundo.

O ódio do público do BBB 22 contra Laís foi bem demonstrado no nono paredão, que eliminou a médica. Ela recebeu 91,25% dos votos e assumiu a maior rejeição da temporada até agora e a sétima pior rejeição da história do programa.

Quem saiu do BBB 22?

Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Bruna Gonçalves, Larissa, Jade Picon, Vinícius e Laís foram os eliminados da temporada até o momento. Maria deixou o confinamento por infringir uma das regras do programa e agredir Natália durante um dos jogos da discórdia da temporada. Já Tiago Abravanel, que também deixou o reality show, optou por sair do programa, ele apertou o botão de desistência e foi embora.

Quem é o favorito do BBB22?

Arthur Aguiar é o favorito do BBB 22 até agora na parcial da enquete UOL, que contabiliza mais de 40 mil votos. O brother soma 36,06% enquanto Scooby tem 33,45% na segunda posição. A dupla tem brigado pelos primeiros lugares da parcial há algumas semanas, Arthur assumiu o primeiro lugar mais vezes, porém, Scooby continua na briga.

Na terceira posição da enquete está Eslovênia com 12,33% dos votos, a sister está nessa posição há algumas semanas e ocupou o lugar de Lina, que caiu para a quarta posição e agora soma apenas 4,08%.

Na enquete do DCI, o resultado parcial também mostra Arthur como favorito. O ator está com 42% de um total de quase 15 mil votos. Em segundo, aparece Douglas Silva com 22,77% do favoritismo e depois Paulo André vem com 14,28%.

Scooby, que é o segundo no UOL, aparece em quarto na parcial do DCI, com apenas 7,03 dos votos.

Quando acaba o BBB 22

Quem é o mais odiado do BBB 22 geralmente tem poucas chances de ganhar o reality show, mas ainda pode continuar lutando até o final da temporada, caso tenha sorte nos paredões da casa. A final do reality show será no dia 26 de abril de 2022, depois da novela Pantanal. O vencedor levará a bolada de R$ 1,5 milhão para casa, o segundo colocado recebe R$ 150 mil e o terceiro lugar ganha R$ 50 mil.

Os brothers discutiram no programa quais as maiores rivalidades de Arthur na casa, o favorito da edição:

