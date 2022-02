O eliminado do Big Brother Brasil será revelado no programa ao vivo.

Quem está com mais voto para sair do BBB 22: Nath, Bárbara ou Arthur?

Bárbara é quem está com mais voto para sair do BBB 22 hoje, terça-feira, 15. A loira está perdendo a disputa para Arthur a Natália, que apresentam folga no paredão. O eliminado do Big Brother Brasil será revelado no programa ao vivo.

De acordo com a parcial da enquete BBB 22 do DCI, Bárbara será eliminada do Big Brother Brasil. Na votação, a participante é quem está com mais voto para sair do BBB 22 e já recebeu 78.52% dos votos do público. Esse é o primeiro paredão da gaúcha.

Enquanto isso, Natália recebeu apenas 16.95% das intenções para sair do BBB 22. Após a polêmica no jogo da discórdia na noite de segunda, em que Maria é acusada de agredir Natália com um balde, a sister tem ainda menos chances de deixar a casa nessa terça-feira. Esse é o terceiro paredão da maquiadora.

Já Arthur não passa nem perto de sair, se levarmos em consideração os números da enquete. O ator recebeu 4,52% dos mais de 200 mil votos da votação. Esse é o segundo paredão do ator, que pela segunda vez consecutiva foi indicado pela líder Jade.

Quem fica hoje no BBB?

Natália e Arthur Aguiar devem ficar no BBB 22 e se livrar do paredão. Os dois participantes se tornaram alvos frequentes da casa, mas do lado de fora a torcida da dupla tem aumentado.

Na enquete do BBB 22 quem é o mais querido, Arthur é o mais votado e tem a preferência de 45% do publico. Nath está em sexto lugar do ranking de 19 participantes.

Gshow para votar no BBB 22

Falta pouco os rumos do Big Brother 2022 tomar outra direção, mas ainda é possível votar pelo Gshow para eliminar Natália, Bárbara ou Arthur.

Acesse https://gshow.globo.com/realities/bbb/

Faça seu login na conta do Globoplay – é grátis

Escolha um dos participantes e vote para eliminar

Como assistir ao BBB22?

O reality é transmitido às 22h40, no horário de Brasília, logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’. A estreia vai mostrar a entrada dos participantes do BBB 22 e as primeiras horas de confinamento.

Para assistir, é possível assistir tanto na existem duas maneiras principais: na TV e na internet. Para ver na TV, não tem segredo, basta sintonizar um aparelho televisor no canal aberto da Rede Globo no horário programado.

Já para quem deseja acompanhar a estreia de Tadeu Schmidt na internet, é só assinar uma conta no GloboPlay – o serviço de streaming da emissora. Nele, com planos a partir de R$ 19,90, o usuário tem acesso às câmeras Pay-Per-View do reality e pequenos vídeos editados para mostrar a convivência dos participantes do BBB 22.

Veja a programação do BBB 22

Segunda-feira: dia jogo da discórdia;

Terça-feira: noite de eliminação;

Quarta-feira: festa do líder;

Quinta-feira: nova prova do líder no Big Brother Brasil;

Sexta-feira e Sábado : prova do anjo e festa;

Domingo: nova formação de paredão do programa.

