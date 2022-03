Quem está na frente para sair do BBB 22 hoje: última parcial da enquete

O resultado parcial das principais enquetes mostram quem está na frente para sair do BBB 22. Scooby, Lucas e PA estão no paredão.

Falta pouco para o público descobrir o nome do décimo eliminado do Big Brother Brasil. As enquetes extraoficiais mostram que Lucas é quem está na frente para sair do BBB 22 hoje, terça-feira, 29 de março. Paulo André e Pedro Scooby devem escapar da berlinda com folga.

Quem está na frente para sair do BBB 22 hoje

De acordo com o público do UOL, um dos portais que fazem enquete semanal sobre o reality, Lucas é quem está na frente para sair do BBB 22, em consulta realizada às 21h20 desta terça. O estudante de Medicina faz parte do grupo dos anônimos e pode ser eliminado com 76,70% dos votos, uma das maiores rejeições do programa.

Apesar da alta porcentagem, Lucas não é exatamente rejeitado pelo público do programa. O ‘barão da Piscadinha’, como ficou conhecido, não teve momentos polêmicos ao longo da edição. Ele flutuou entre os grupos, mas não se aliou a nenhum. A falta de aliados fizeram com que o brother recebesse seis votos da casa no último domingo – ao mesmo tempo, conseguiu escapar da berlinda por nove semanas consecutivas.

Com Lucas isolado na liderança, Paulo André e Pedro Scooby, ambos do grupo Camarote, devem ganhar mais uma semana na casa. Os dois atletas fazem parte do grupo mais forte da casa, e possivelmente mais querido por parte do público, por isso somam poucos votos. P.A. tem 11,80% e Scooby apenas 11,50%.

A vitória de P.A. e Scooby fortalece o quarto grunge como os favoritos para chegarem até a final do programa. A alta porcentagem de Lucas também é um indicativo de que os atletas estão fortes no jogo.

Votação Gshow

A eliminação será definida pelos internautas, que devem participar da enquete do BBB 22 na internet. Os votos são contabilizados exclusivamente por meio do GShow, o portal de entretenimento da Rede Globo.

Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o primeiro eliminado. Entre os três emparedados, o mais votado deixará o confinamento nesta terça-feira, 29 de março, durante o programa ao vivo.

A noite de eliminação do BBB 22 será transmitida, ao vivo, tanto na TV Globo quanto no GloboPlay, o serviço de streaming da emissora. O programa está previsto para começar às 23h15 (horário de Brasília), logo depois da novela Pantanal.

Para assistir a eliminação do participante mais votado na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo e assistir ao principal formato do reality, que é a edição diária pensada para servir como um ‘resumo oficial’ para o público. Já na internet, é possível acompanhar o BBB 22 com uma conta do GloboPlay em duas maneiras: o mesmo formato da TV ou câmeras exclusivas, com transmissão 24 horas, espalhadas dentro da casa do confinamento.

Fique por dentro do reality lendo as notícias do BBB 22 no DCI.