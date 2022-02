Quem está na frente para sair do BBB 22: Brunna lidera votação

O quinto paredão do Big Brother Brasil está formado: Brunna, Gustavo e Paulo André estão na berlinda. Eles correm o risco da eliminação desta semana e podem deixar o reality ainda nesta terça-feira, 22 de fevereiro. Veja quem está na frente para sair do BBB 22 e qual deve ser o resultado oficial da berlinda.

Quem está na frente para sair do BBB 22

De acordo com a parcial da enquete do BBB do DCI, às 22 horas, Brunna é quem está na frente para sair do BBB 22. A participante já recebeu 69.16% dos votos, deixando os concorrentes com folga na disputa. Este é o primeiro paredão de Brunna, que acabou na berlinda indicada pelo líder Lucas.

O segundo lugar na parcial do DCI ficou com Gustavo, que recebeu até agora 25.26% dos votos. Ele é seguido por Paulo André, que foi votado por 5,59% e ficou na posição mais confortável da semana. Para a parcial, foram considerados mais de 223 mil votos na enquete do DCI.

Quem está no paredão

Brunna: a dançarina e esposa de Ludmilla está enfrentando seu primeiro paredão, após ser indicada pelo líder Lucas. Na justificativa do brother, a famosa é uma “planta” na casa e não seria mandada para a berlinda tão cedo.

Gustavo: o participante vindo da casa de vidro também enfrenta seu primeiro paredão do BBB 22. O rapaz teve o azar de ser indicado por Brunna, que atendeu o big fone e ganhou o poder de mandar um confinado para a berlinda. Ele participou da prova bate e volta.

Paulo André: o atleta foi votado no paredão de domingo pelo grupo do confessionário, formado por Linna, Jessi, Tiago e Natália.

Como votar no BBB 22 pelo GShow

Quer participar desse paredão do BBB 22? Para participar do Big Brother Brasil é só acesso o site do GShow, no endereço www.gshow.globo.com. No portal, basta localizar a enquete oficial da semana, com a pergunta “Quem deve sair?”.

Com a enquete aberta, basta clicar no participante que deve ser eliminado, selecionar a opção com a foto do eliminado e checar na caixa “Sou Humano”. O voto será computado depois de pressionar o botão “confirmar”.

Para votar, é preciso criar um cadastro com nome e e-mail no GShow. Com o login ativo, é possível votar quantas vezes quiser, inclusive no aplicativo do GShow.

Como funciona o paredão do BBB 22

O Big Brother Brasil é um jogo de eliminação e, todas as semanas, um participante deixa o programa por meio de um paredão. A berlinda do reality é formada todos os domingos, durante o programa ao vivo, e a dinâmica da definição dos emparedados muda semanalmente.

Normalmente, a ordem dos acontecimentos é assim: o anjo imuniza um participante, o líder manda um participante para o paredão e, depois, todos os participantes vão até o confessionário e votam uns nos outros. O mais votado vai para o paredão. Uma dinâmica inédita acontece e define dois emparedados extras, que podem ir para a berlinda por meio de contragolpe do voto do líder ou qualquer outra regra especial do programa.

Ao fim da noite de votação entre os participantes, 4 acabam no paredão. Três deles – todos os emparedados, excerto voto do líder – participam da prova Bate e Volta e um deles escapa do paredão.

Depois da prova Bate e Volta, a enquete oficial do BBB 22 é aberta no GShow e o público pode votar de domingo até terça-feira, quando a votação é fechada e o nome do eliminado é anunciado.