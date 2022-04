Quem está na frente para sair do BBB 22 entre Eliezer, P.A e Gustavo

Eliezer, Gustavo e Paulo André estão no 16º paredão do Big Brother Brasil e um deles deixará o jogo uma semana antes da final. Mais uma vez, a disputa entre dois brothers está acirrada e o resultado está indefinido, é o que apontam as enquetes extraoficiais. Saiba quem está na frente para sair do BBB 22 na próxima terça, 19.

Quem está na frente para sair do BBB 22

Eliezer é quem está na frente para sair do BBB 22, de acordo com a enquete do DCI. Às 13h30 desta segunda-feira, véspera da eliminação, o designer soma 52.53% de rejeição dos leitores e pode ser o último integrante do Lollipop a deixar a casa.

Gustavo está em segundo lugar, com uma porcentagem um pouco abaixo do adversário, somando 42.49% dos votos. Desde que entrou na casa, o paranaense divide opiniões – uns o amam, outros odeiam.

Mais uma vez, Paulo André deve ser o menos votado. O atleta tem apenas 4.97% dos votos e tudo indica que ele irá ganhar mais alguns dias na casa mais vigiada do Brasil. O famoso é um dos fortes candidatos ao pódio dessa temporada. Já são mais de 150 mil votos na enquete BBB 22.

O resultado mudou ao longo da madrugada e da manhã. Às 01h, Gustavo era apontado como o eliminado pela enquete DCI, com 68.57% de rejeição. Eli estava com 20.52%.

Segunda-feira, 14h – Parcial DCI

Eliezer – 52.53%

Gustavo – 42.49%

Paulo André – 4.97%

Eliezer – 20.52%

Segunda-feira, 01h

Gustavo – 68.57%

Eliezer – 20.52%

Paulo André – 10.91%

UOL mostra resultado diferente

Na enquete do UOL, o resultado é desfavorável para Gustavo. O bacharel em Direito tem 59.01% dos votos contra 27.96% de Eliezer, que está em segundo lugar. P.A. segue na lanterna com 13,03%. Essa é uma das poucas vezes que as pesquisas do UOL e DCI mostram resultados divergentes.

Defesa dos brothers

Depois da formação do paredão, os brothers tiveram os tradicionais 30 segundos para defenderem a permanência na casa e tentar convencer o público a deixá-los no programa.

O primeiro a fazer a sua defesa foi Eliezer. O brother quis usar o tempo para agradecer todas as pessoas que gostam dele. “É muito louco saber que existem pessoas que nunca vi e que torcem por mim, e de alguma forma gostam de mim para me manter até aqui. Então, quero agradecer do fundo do meu coração a oportunidade e os votos dessas pessoas”.

Em seguida, Gustavo disse que já sabia que iria passar por muitos paredões ao entrar no BBB 22. “Peço pro público analisar a trajetória de cada um. Porque nessa altura do campeonato o jogo já foi jogado, estamos na reta final, não tem mais muita movimentação a se fazer”.

Paulo André por fim disse que está grato por ter vivido o programa até agora, e continuou: “mas me deixa sonhar ainda mais com essa final que almejei entrando aqui. O jogo já está desenhado, acho que o público viu a minha trajetória, o quando fui leal comigo mesmo, respeitei os meus limites e leal com os meus aliados”.

O resultado será anunciado na terça-feira, 19 de abril, no final do programa ao vivo. Ainda nessa semana, mais dois brothers serão eliminados.