Quem está na frente para sair do BBB 22: Jade tem alta rejeição

Quem está na frente para sair do BBB 22?

Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane estão no sétimo paredão do BBB 22

O esperado paredão entre Arthur Aguiar e Jade Picon finalmente aconteceu. Os antagonistas do programa disputam a preferência do público ao lado de Jessilane e um deles vai deixar a casa mais vigiada do Brasil amanhã. As parciais das enquetes do DCI e UOL já apontam quem está na frente para sair do BBB 22.

Quem está na frente para sair do BBB 22?

Jade Picon é quem está na frente para sair do BBB 22. Em consulta à enquete do DCI, realizada às 13h30 desta segunda-feira (7), a influenciadora digital soma alta rejeição em ambas as enquetes. Vale lembrar que o Gshow não libera as parciais da votação e as enquetes extraoficiais são usadas apenas para consultar a opinião do público.

Jade soma alta rejeição na enquete DCI. A influenciadora tem 89,06% dos votos e está isolada na liderança. Jessilane e Arthur não correm riscos de sair. A professora de biologia tem 6,96% dos votos, enquanto o ator deve ser o menos votado mais uma vez, com 3,97%.

Na enquete UOL do BBB 22. A influenciadora também está na frente na enquete do UOL. Jade soma 85,02% de rejeição, enquanto Jessilane está em segundo lugar com 10,51% dos votos. O ator de Rebelde está em último lugar com apenas 4,47%.

Como foi formado o paredão?

O sétimo paredão começou a ser formado ainda no sábado. Jade Picon atendeu o big fone e foi parar na berlinda. Entretanto, a sister poderia puxar outra pessoa para ir com ela, e escolheu Arthur Aguiar.

No domingo, Arthur, vencedor da prova do anjo da semana, imunizou Paulo André. O líder Pedro Scooby indicou Jessilane direto ao paredão.

A casa votou no confessionário. Gustavo recebeu 6 votos e foi para a berlinda. Eliezer recebeu 5 e conseguiu escapar nesta semana.

Jade, Arthur e Gustavo participaram da prova bate e volta. Em uma virada surpreendente no final da disputa, o integrante do grupo Pipoca venceu a disputa e se livrou da berlinda.

Douglas Silva votou em Eliezer

Arthur Aguiar votou em Laís

Eliezer votou em Gustavo

Linn da Quebrada votou em Gustavo

Paulo André votou em Eliezer

Jessilane votou em Eliezer

Gustavo votou em Eliezer

Laís votou em Natália

Vinicius votou em Gustavo

Eslovênia votou em Gustavo

Jade Picon votou em Gustavo

Natália votou em Gustavo

Lucas votou em Eliezer

Como votar para eliminar no BBB 22

Para votar para eliminar no BBB 22, primeiro é necessário acessar a página do BBB no Gshow. Essa é a única votação oficial do programa.

Clique sobra a aba “Paredão BBB 22. Vote para eliminar: Arthur Aguiar, Jade Picon ou Jessilane?” e escolha quem dos três emparedados deve deixar o programa.

É necessário ter um cadastro para votar. Quem já tiver uma conta no portal Globo, bata colocar os dados do login. Quem nunca participou de nenhuma votação precisa dar algumas informações como nome, data de nascimento, e-mail e criar uma senha.

Depois é só confirmar. Em poucos segundos, o voto será computado. Não há limite de votos e os fãs podem participar inúmeras vezes.