Eliminação do BBB 22 será na noite de domingo

Quem está no paredão BBB 22 e quem votou em quem na 13ª berlinda

Os participantes da 22ª edição do Big Brother Brasil se reuniram na noite desta sexta-feira, 8 de abril, para definir quem está no paredão BBB 22 desta semana. Linn, Eliezer e Gustavo levaram a pior e correm o risco da eliminação. Veja como foi a votação entre os brothers hoje e quando será a próxima eliminação.

Quem está no paredão BBB 22

Linn, Eliezer e Gustavo formam o trio que está no paredão do BBB 22 – o décimo terceiro da temporada. A berlinda foi construída no programa ao vivo desta sexta-feira, 8.

Como de costume, a formação do paredão começou com o anjo. Scooby, vencedor da prova realizada também na sexta, deu o colar da imunidade para Paulo André. Em seguida, Douglas, líder da semana, indicou Linn da Quebrada para a berlinda. O ator justificou a sua escolha ao dizer os dois declaram antagonismo dentro do jogo.

Na votação do confessionário, a dinâmica foi diferente. Desta vez, os brothers votaram para salvar um dos participantes do paredão. O menos votado para ser salvo estará emparedado e terá direito a um contragolpe. Não haverá prova bate-volta.

Quem salvou quem do paredão na votação do confessionário

Paulo André votou em Gustavo

Pedro Scooby votou em Arthur

Arthur Aguiar votou em Scooby

Gustavo votou em Scooby

Eliezer votou em Natália

Natália votou em Jessi

Jessilane votou em Natália

Linn votou em Natália

O resultado do paredão será anunciado no próximo domingo, 10 de abril. O emparedado deve deixar a casa pela porta da cozinha, como é de costume nos paredões extras. Depois, os brothers restantes na competição participam de uma nova prova do líder e formam mais uma berlinda.

Votação GShow

A votação para eliminar Linn, xx ou xx já está aberta e segue até a noite de domingo. O público precisa acessar acessar a página oficial do BBB 22 no Gshow: https://gshow.globo.com/realities/bbb/.

Para abrir a página de votação, basta clicar em ‘Paredão BBB 22: vote para eliminar. Paulo André, Pedro Scooby ou Lucas’. O sistema pede um cadastro e é necessário preencher alguns dados como nome completo, data de nascimento, e-mail e criar uma senha. Quem já tiver participado de outras votações só precisa fazer o login.

Feito isso, é só clicar no nome do brother escolhido e confirmar o voto. O sistema pede uma rápida validação de segurança, basta clicar na caixinha ‘sou humano’. O público pode participar quantas vezes quiser.

A eliminação ocorre durante o programa ao vivo de domingo, às 23h15, horário de Brasília. O programa começará mais tarde devido ao jogo de futebol da seleção brasileira. Além do canal aberto da Globo, o reality também é exibido através da plataforma de streaming Globoplay.

A final do BBB 22 está marcada para o dia 26 de abril, terça-feira. Até lá, o big boss deve intensificar o ritmo da provas e paredões para eliminar seis brothers a tempo do último episódio. Apenas três participantes chegam até o final – o primeiro lugar leva o prêmio de R$1,5 milhão e um carro 0km. O segundo e o terceiro lugar não saem de mãos vazias, saindo com R$150 mil e R$50 mil, respectivamente.

