Quem está no paredão BBB 22 e quem votou em quem na 16ª berlinda

Já está definido quem está no paredão do BBB 22 formado na noite deste domingo, 17. Gustavo, Paulo André e Eliezer são os três brothers que disputam a preferência do público e um deles deixa a casa na terça. A formação da berlinda foi realizada após a prova do líder.

Quem está no paredão BBB 22

Gustavo, Paulo André e Eliezer formam o trio que está no paredão do BBB 22. A berlinda foi construída no programa ao vivo deste domingo, 17, após a eliminação de Jessilane.

A formação do paredão começou com a indicação do líder Pedro Scooby. O surfista mandou Eliezer para a berlinda, sob a justificativa que ele não votaria nos seus amigos e que o empresário esteve do lado oposto ao dele durante todo o programa.

Durante a votação da casa, Gustavo levou todos os votos, menos o dele próprio. O bacharel em Direito teve direito a um contragolpe e puxou Paulo André para a berlinda.

Hoje não teve prova bate-volta.

Depois da formação do paredão, os participantes tiveram os tradicionais 30 segundos para defenderem a permanência na casa e disseram porque devem continuar na disputa até o final.

Prova do líder e divisão VIP e xepa

Pedro Scooby foi quem venceu a prova do líder deste domingo. O surfista superou os adversários em uma prova patrocinada por uma empresa de seguro automobilísticos. Vestidos com uma fantasia de carro, os brothers deveriam sortear números na urna e avançar no tabuleiro. Quem completasse o trajeto primeiro, venceria a disputa.

VIP: Pedro Scooby e Paulo André

Xepa: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer e Gustavo

Quem votou em quem

Eliezer votou em Gustavo

Arthur Aguiar votou em Gustavo

Douglas Silva votou em Gustavo

Gustavo votou em Paulo André

Paulo André votou em Gustavo

A eliminação ocorre na próxima terça-feira, 19 de abril. A saída de mais um brother marca a formação do top 5. Sendo assim, ainda restarão mais dois brothers que serão eliminados até a data do último episódio – somente três participantes subirão no pódio que será montado no gramado da casa mais vigiada do Brasil.

Como votar para eliminar no Gshow

Quem quiser participar da votação para eliminar Gustavo, Paulo André ou Eliezer, deve primeiro se cadastrar no Gshow, portal oficial de entretenimento da Globo (http://gshow.globo.com/realities/bbb/). O sistema pede alguns dados como nome completo, data de nascimento, e-mail e solicita a criação de uma senha. Quem já tiver participado de outras votações só precisa fazer o login.

A votação ficará aberta entre hoje e terça-feira, momentos antes da eliminação. O apresentador Tadeu Schmidt encerra a contagem dos votos durante o programa ao vivo.

Depois, siga os passos:

– Acesse a votação na página do Big Brother Brasil 22;

– Clique sobre o nome do brother que você deseja eliminar;

– Faça a validação de segurança clicando em ‘sou humano’;

– Clique em ‘confirmar’;

– Repita os passos quantas vezes quiser;

Quem ainda está no BBB 22: Seis brothers continuam na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. São eles: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Gustavo, Paulo André e Pedro Scooby. Essa é a primeira vez que o top 5 é formado apenas por homens.