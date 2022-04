Novo paredão BBB 22 e quem votou em quem no penúltimo paredão

Mais uma berlinda foi formada na noite desta terça-feira (19), dessa vez de surpresa, logo após a eliminação de Gustavo. Eliezer, Douglas Silva e Pedro Scooby encaram a votação popular mais uma vez e um deles deixa a casa na próxima quinta. Quem está no novo paredão BBB 22? Veja como foi a dinâmica e vota na ENQUETE BBB 22.

Quem está novo paredão BBB 22

Eliezer, Douglas Silva e Pedro Scooby formam o trio de quem está novo paredão BBB 22.

Paulo André, vencedor da prova do líder, indicou Eliezer para a berlinda sob a justificativa de que os outros meninos são as pessoas que compartilharam tudo com ele durante o programa e que o designer foi quem jogou do lado oposto ao dele.

Durante a votação da casa, Pedro Scooby foi o escolhido pelos colegas, com três votos. Ele recebeu todos os votos da casa, exceto o dele mesmo – apenas o surfista e Arthur Aguiar estavam disponíveis para serem votados.

Douglas Silva, que teve o pior desempenho na prova do líder, ocupou a terceira vaga na berlinda.

Esse é o sexto paredão de Eliezer, que vem sobrevivendo às berlindas. P.A está em sua terceira votação popular e DG está na quinta berlinda durante sua trajetória no BBB 22.

Quem votou em quem?

Eliezer votou em Pedro Scooby

Arthur Aguiar votou em Pedro Scooby

Pedro Scooby votou em Arthur Aguiar

Douglas Silva votou em Pedro Scooby

A eliminação ocorre na próxima quinta-feira, 21 de abril. Depois que mais um brother deixar a casa, ainda vão sobrar mais quatro participantes na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. Deve ser realiza uma prova para definir quem vai ocupar a primeira vaga da final, marcada para o dia 26. Os outros três encaram o último paredão da temporada e um deles deixa a casa no domingo.

Prova do líder e divisão VIP e xepa

Paulo André é o novo líder da semana. A prova foi divida em duas etapas: na primeira, os brothers precisaram procurar em uma piscina de bolinhas um saco que continha bolas coloridas. Depois, eles precisavam arremessá-las até conseguirem encaixá-las no lugar correto, Quem tivesse o pior desempenho iria para o paredão, que foi o caso de Douglas Silva.

VIP: P.A e Arthur Aguiar

Xepa: Douglas Silva, Eliezer e Pedro Scooby

Votação Gshow

A votação já está aberta desde terça segue até a noite de quinta-feira, 21 de abril. Para participar da penúltima berlinda da temporada, os internautas precisam primeiro se cadastrar no Gshow, portal oficial de entretenimento da Globo, e informar alguns dados. Quem já tiver participado de outras votações só precisa fazer o login.

Depois, é só localizar a página do Big Brother Brasil 22 e clicar sobre o nome do brother que deve ser eliminado. O sistema pede uma validação de segurança, basta clicar na caixinha ‘sou humano’. Os internautas podem repetir os passos quantas vezes quiserem.

Quem ainda está no BBB 22: foi formado o top 5 do Big Brother Brasil nesta terça. Seguem na disputa Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Paulo André e Pedro Scooby. A votação para a escolha do campeão deve ser aberta no próximo domingo, 21 de abril. Mais informações sobre a reta final devem ser divulgadas nos próximos dias.