Quem está no paredão BBB 22 e quem votou em quem na 9ª berlinda

Os participantes do Big Brother Brasil se reuniram na noite deste domingo, 20 de março, para definir quem está no paredão do BBB 22 desta semana. Douglas Silva, Eliezer e Laís levaram a pior e correm o risco da eliminação. Veja como foi a votação entre os brothers na semana e quando será a próxima eliminação.

VOTE NA ENQUETE BBB 22 AQUI

Quem está no paredão BBB 22 – Laís, Douglas e Eliezer

Douglas Silva, Eliezer e Laís formam o trio que está no paredão do BBB 22, formado no programa ao vivo deste domingo, 20 de março. Gustavo também foi parar na berlinda, mas escapou da votação popular no “bate-volta”, prova de sorte que foi disputada logo depois da formação da berlinda.

A dinâmica começou com o anjo Lucas, que deu o colar da imunidade para Eslovênia. Em seguida, foi a vez da indicação do líder. Sem surpresas, Arthur Aguiar indicou Laís – os dois vem trocando farpas há semanas e a médica se tornou a principal rival do ator depois da eliminação de Jade Picon. O famoso disse que sua escolha foi óbvia e que a sister cria e distorce histórias sobre ele, sem embasamento. Ele também apontou que a colega muda de personalidade quando está no programa ao vivo e que o trata de forma diferente quando o programa não está no ar.

A médica teve direito a um contragolpe e puxou Douglas Silva para acompanhá-la na berlinda e justificou ser por estratégia de jogo. Eliezer foi o escolhido pela casa. Seis brothers votaram no confessionário, enquanto os outros cinco deram seus votos em aberto, na sala.

Eliezer, Douglas Silva e Gustavo disputaram a prova bate e volta, que consistiu em uma prova de sorte e habilidade. Gustavo superou os adversários e escapou do paredão.

Quem votou em quem no paredão BBB 22

Neste domingo, seis brothers votaram no confessionário, de forma tradicional, enquanto os outros cinco votaram em aberto, na sala da casa mais vigiada do Brasil. A ordem da votação foi escolhida através de um sorteio.

Votos no confessionário

Pedro Scooby votou em Eliezer

Jessilane votou em Eliezer

Paulo André votou em Eliezer

Eliezer votou em Paulo André

Laís votou em Pedro Scooby

Linn da Quebrada votou em Paulo André

Votos abertos

Lucas votou em Eliezer

Douglas Silva votou em Eliezer

Gustavo votou em Eliezer

Natália votou em Paulo André

Eslovênia votou em Paulo André

Como foi a prova bate e volta

Eliezer, Douglas Silva e Gustavo disputaram a prova bate e volta. Na primeira fase, os participantes precisavam girar uma roleta, que indicava a quantidade de palpites que eles teriam para encontrar os produtos. Avançava para a segunda fase quem encontrasse dois produtos no aplicativo do patrocinador da prova.

Na segunda fase, eles precisavam subir em uma plataforma e arremessar uma bolinha em um cesto. Apenas quem acertasse poderia dar um palpite sobre onde estava escondido o produto.

Na terceira fase, bastava acertar o número que abria a porta certa. Depois de muitas rodadas, Gustavo levou a melhor e escapou do paredão.

Votação GShow

A votação para eliminar Douglas Silva, Eliezer ou Laís já está aberta. Quem quiser deixar o seu voto em um dos brothes, precisa primeiro acessar a página oficial do BBB 22 no Gshow: https://gshow.globo.com/realities/bbb/.

Em seguida, para acessar a página de votação, basta clicar em ‘Paredão BBB 22: vote para eliminar. Douglas Silva, Eliezer ou Laís’. Os internautas que já forem cadastrados no portal da Globo só precisam fazer o login. Já o público que for votar pela primeira vez precisa preencher alguns dados como nome completo, data de nascimento, e-mail e criar uma senha. O cadastro é válido para todas as votações do programa.

Feito isso, é só clicar no nome do brother escolhido e confirmar o voto. O sistema pede uma validação de segurança e é necessário clicar na caixinha ‘sou humano’. O público pode participar quantas vezes quiser.

A eliminação ocorre durante o programa ao vivo da próxima terça-feira, às 22h20, horário de Brasília. Além do canal aberto da Globo, o reality também é exibido através da plataforma de streaming Globoplay.

Aproveite e leia mais conteúdos em primeira mão. Siga o DCI no Google News e acompanhe o BBB 22 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.