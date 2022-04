Veja quem está no paredão falso do BBB 22 - Foto: Reprodução/Globo

Foi formado na noite deste domingo (3) uma berlinda de mentirinha, e quem está no paredão falso do BBB 22 é o quarteto Linn da Quebrada, Gustavo, Arthur Aguiar e Eliezer. A votação no Gshow já foi aberta e na noite de terça o público vai saber quem passará um breve momento fora da casa, mas de olho em tudo que estará rolando no confinamento.

Quem está no paredão falso do BBB 22 é Linn da Quebrada, Gustavo, Arthur Aguiar e Eliezer. A formação da berlinda começou com Paulo André, vencedor da prova do líder, indicando Linn da Quebrada, que teve direito a um contragolpe e puxou Gustavo. Jessi, que ganhou o sorteio da marca patrocinadora, também pôde indicar alguém e escolheu Arthur Aguiar. Depois, na votação da casa, Pedro Scooby e Eliezer empataram, ambos com quatro votos. P.A. desempatou e mandou o empresário para a berlinda, salvando o surfista.

O mais votado até a terça, dia 5, irá para um quarto secreto e vai assumir o modo “Big Boss” temporariamente. O brother ou sister ficará em um QG com decoração preta e grandes telas de TV, poderá controlar os confinados.

Colocar toda a casa na Xepa e cortar a água estão entre as escolhas do mal. Mas também haverá privilégios, como ouvir o que os brothers estão conversando.

Formação do paredão

prova do líder • todos jogam

formação de paredão falso é quadruplo

Líder indica uma pessoa

Contragolpe do indicado do líder

Vencedor da fase extra da prova indica uma pessoa

Casa vota aberto e o mais votado vai para o paredão

Dinâmica do paredão falso

O falso eliminado vai direto para um quarto secreto, de onde vai poder controlar os brothers controles:

– cortar a água da casa

– acordar os brothers a qualquer hora

– colocar todo mundo na xepa

– trancar todos no jardim ou trancar todos dentro da casa

Como votar no paredão falso

Para votar no paredão falso será necessário ter um cadastro no Gshow, mas o processo é simples e de graça. Depois de informar nome completo, data de nascimento e um e-mail válido, você terá um login e senha para acessar o site. Em seguida, é só clicar na página do Big Brother Brasil, depois na enquete, e votar naquele participante que você quer eliminado de mentirinha. Por último, aguarde a confirmação do seu voto e repita o processo se quiser.

Não há limite de votos por conta e você pode acessar a enquete usando o site ou o aplicativo do Gshow. Em ambos é necessário ter cadastro para conseguir votar.

Que dia acaba o BBB 22

O BBB 22 vai acabar no dia 26 de abril, terça-feira. Como a grande final se aproxima, o reality show começará a acelerar algumas dinâmicas, como mais de uma eliminação por semana. Além disso, é improvável que aconteçam novas festas do líder e logo não haverá mais disputas do anjo, apenas as de líder, se for repetido o que cronograma da edição anterior.

O prêmio para quem vencer a temporada será R$ 1,5 milhão, mais um carro 0km da marca Fiat, que patrocina o programa. O segundo colocado vai levar R$ 150 mil e o terceiro receberá R$ 50 mil para casa.

No total, a temporada terá 100 dias de confinamento, e se igualará ao BBB 21, que teve a mesma quantidade de dias. Na época, a vigésima primeira edição se tornou a maior edição da história do programa. Inicialmente, os planos da produção eram de terminar o reality no dia 21 de abril, mas no mês de fevereiro foi informado que a temporada seria estendida e ganharia mais 5 dias no ar. Por isso, a estreia da nova edição de No Limite foi adiada do dia 26 de abril para 3 de maio.