Quem está no VIP BBB 22 e na xepa: como ficou a divisão da semana

Na noite de quinta-feira, 17 de fevereiro, Lucas se tornou líder e decidiu quem está no vip BBB 22 por uma semana. O capixaba pôde escolher 5 participantes para a posição privilegiada do programa, e agora a temida e desprezada xepa comporta 11 brothers.

Quem está no vip do Lucas no BBB 22?

Lucas levou Eslovênia, Natália, Linn da Quebrada, Douglas Silva e Arthur Aguiar para o vip do BBB 22. O brother distribuiu as pulseiras pouco depois da prova do líder e explicou algumas de suas decisões.

Eslovênia já era uma escolha óbvia pois a dupla tem namorado no confinamento. Natália é uma amiga próxima do estudante de medicina no confinamento, já Arthur é alguém que o brother se aproximou recentemente, mas que disse que espera construir algo no jogo.

Sobre Douglas, Lucas explicou que escolheu o brother como forma de agradecimento: “no início ele me acolheu”.

Agora, siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades do Big Brother Brasil 22 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.

Quem está na xepa do BBB 22

Os brothers que sobraram para a xepa e agora passarão a semana com uma cozinha regrada foram Brunna Gonçalves, Eliezer, Gustavo, Jade Picon, Jessilane, Laís, Larissa, Paulo André, Pedro Scooby, Tiago Abravanel e Vinicius.

Este cenário ainda pode mudar e há chances da xepa aumentar. Por que? No sábado (19) será realizada a prova do anjo e o vencedor terá a missão de escolher alguns participantes para o castigo do monstro, caso alguém do vip seja selecionado, este brother ou sister será obrigado a deixar o vip do BBB 22.

Como foi a prova do líder

A disputa que rendeu a Lucas o colar de líder, R$ 20 mil e o poder de escolher quem estaria no vip do BBB 22 foi de habilidade. O jogo contou com uma rodada completa com todos os participantes e uma final entre os quatro primeiros colocados, Lucas, Eslovênia, Gustavo e Tiago Abravanel.

Na dinâmica, os brothers tinham três bolas de futebol, em cada jogada, o brother ou sister tentava acertar o gol com as mãos, o que valia 72 pontos. Caso errasse, ainda havia a chance da bola acertar uma das canaletas, que também somavam pontos entre 0 e 50.

Os quatro finalistas foram Eslovênia com 152 pontos, Gustavo com 144 pontos, Tiago com 142 pontos e Lucas com 140 pontos. Na última rodada, os pontos foram zerados e cada participante recebeu duas bolas de futebol.

Eslovênia fez 0 pontos na final, Gustavo conseguiu 30, Tiago conquistou apenas 20 e Lucas venceu ao somar 122 pontos.

Jessilane não podia ser escolhida para o vip do BBB 22 por Lucas pois a professora de biologia foi a última colocada na fase classificatória e como castigo foi direto para a xepa. Jessilane chegou a empatar com Natália e as duas foram para um mata mata para ver quem não poderia escapar da xepa, mas a sister se deu mal mais uma vez e fez menos pontos que a mineira.

Como vai ser a formação de paredão da semana

A formação de paredão desta semana acontecerá no próximo domingo (20), mas nesta sexta-feira (18) alguém já cairá na berlinda. Durante o programa ao vivo de hoje, o Big Fone irá tocar e quem atender vai precisar indicar um participante direto para o paredão da semana.

No domingo, a votação da noite será diferente. Os confinados vão se separar em 3 grupos e em consenso, cada grupo indicará um participante de outro grupo. Como sempre, o líder da semana indicará alguém e este participante não poderá participar da prova bate e volta.

O anjo desta semana não será autoimune, ou seja, o vencedor ou vencedora terá que escolher alguém para ser imunizado antes do início da votação de domingo.

Leia também

Enquete BBB 22: quem o líder Lucas deve mandar para o paredão?