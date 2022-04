Quem está sendo mais votado no BBB 22 entre Gustavo, Natália e P.A

Gustavo, Natália e Paulo André correm o risco de eliminação no décimo quarto paredão da temporada. Um deles ouvirá o discurso do apresentador Tadeu Schmidt na noite da próxima terça-feira, 12, e saíra pela porta da casa mais vigiada do Brasil. Quem está sendo mais votado no BBB 22? As parciais das enquetes mostram possíveis resultados.

Quem está sendo mais votado no BBB 22 no paredão hoje

Quem está sendo mais votado no BBB 22 é a Natália. Para 84,40% dos leitores do DCI, a próxima a deixar o confinamento é Natália. A mineira pode ser eliminada em alta rejeição se a porcentagem da enquete for assertiva mais uma vez. A sister enfrenta dois fortes jogadores, Gustavo e Paulo André, e perdeu popularidade nas últimas semanas após embates com suas aliadas.

A porcentagem de Natália aumentou nesta segunda-feira. De manhã, ela somava 78,98% dos votos do público. Durante a tarde, o número aumentou para 84,20% de rejeição. Os números ficaram ainda mais altos durante a noite, às 22h, quando o percentual da mineira chegou a 84,40% dos mais de 198 mil votos contabilizados.

Enquanto isso, as porcentagens de Gustavo e Paulo André seguem baixas. Os números do bacharel em Direito oscilaram ao longo do dia, variando de 11,56% dos votos para 13,19%. Já o percentual de votos de P.A caiu de 9,45% para 2,41%.

No UOL, o resultado é similar, apesar do percentual de Natália ser menor. Ela soma 79,65% e também está na liderança. Os votos em Gustavo e Paulo André também são parecidos com o DCI: 13,16% e 7,19%, respectivamente.

Quando é a eliminação do BBB 22 e próximo paredão

A eliminação do BBB 22 ocorre na terça-feira, 12 de abril, a partir das 22h35, horário de Brasília, na Globo. O programa é exibido logo após a novela Pantanal e ficará no ar durante 1h20, de acordo com o cronograma oficial da emissora.

Depois que mais um brother deixar o programa, um novo ciclo será iniciado na quinta-feira com a prova do líder. Ainda não se sabe se haverá mais uma berlinda extra na sexta-feira, mas é provável que sim, já que o programa realizou votações populares na sexta e no domingo nas duas últimas semanas.

Às sextas, o paredão ocorre de forma tradicional, com imunização do anjo, indicação do líder, votos da casa e um elemento surpresa para decidir o terceiro emparedado. Já aos domingos, ocorre a eliminação, nova prova do líder e formação de paredão. Não há anjo ou prova bate-volta.

Votação Gshow

A votação segue aberta até a noite da próxima terça. O portal onde os votos são contabilizados é o Gshow, site oficial de entretenimento da Globo.

Basta se cadastrar, clicar sobre o brother escolhido e fazer a validação de segurança para confirmar o voto. Não há limite de votos, ou seja, o público pode participar quantas vezes quiser.

Nas últimas semanas, os paredões do BBB 22 têm registrado altos índices de votação para os eliminados, que sempre ultrapassam a casa d0s 70% dos votos. Nem todas as grandes porcentagens indicam rejeição, mas por algum dos emparedados enfrentaram fortes jogadores.