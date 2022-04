Quem está sendo mais votado para sair do BBB 22: Eslô, PA ou DG?

Douglas Silva, Eslovênia e Paulo André estão no paredão extra do Big Brother Brasil. A dinâmica foi formada na noite da última sexta-feira, 1º de abril, e pegou os brothers de surpresa. O resultado só sai amanhã, mas já é possível saber quem está sendo mais votado para sair do BBB 22.

VOTE NA ENQUETE BBB 22 AQUI

Quem está sendo mais votado para sair do BBB 22 no paredão de domingo

Eslovênia é quem está sendo mais votada para sair do BBB 22. Em consulta realizada às 13h40 deste sábado (2), a sister aparece com 77,39% dos votos na enquete UOL. A alta porcentagem pode se explicar por Eslô ser parte do Lollipop, grupo mais fraco do programa, e também por ter desagradado grande parte da audiência desde sua chegada no programa.

Douglas Silva e Paulo André devem ganhar mais uma semana na casa, consolidando o quarto grunge como um grande vencedor de provas e paredões. O ator tem 18,57% dos votos e o atleta soma apenas 4,04%. Este é o terceiro paredão de ambos, enquanto Eslô faz a sua estreia na berlinda.

A porcentagem de votos pouco oscilou nas últimas horas. A rejeição da ex-Miss Pernambuco caiu quase 1%, mas ela segue na liderança com folga. Enquanto isso, o percentual de Douglas Silva cresce a passos lentos.

Eslô foi indicada ao paredão pelo líder Gustavo, sob a justificativa de que ela era a única que ainda não havia enfrentado o julgamento do público. Ele também escolheu Paulo André, um dos castigados pelo monstro, para ir para a berlinda. Já DG foi o mais votado pela casa.

Indicação do líder

Eslovênia foi a indicação do líder Gustavo para o paredão. Ao mandar a pernambucana para a berlinda, ele disse que a indicação era novidade para ninguém. “Eu externei isso desde o primeiro dia que cheguei na casa. Eu queria que todos que ainda não foram ao paredão tivessem essa experiência gostosa. A Eslô chegou até aqui sem nunca ter ido [ao paredão]. É o meu discurso, mantenho a minha coerência”, disse o bacharel em Direito.

Sobre P.A., Gustavo disse que acreditava que o atleta seria o mais votado da casa e queria ver como os colegas iriam votar agora. “Pensando na dinâmica da casa, eu vou mandar o P.A. Não é nada pessoal, acho que ele entende o motivo”, afirmou.

Paulo André era um dos brothers escolhidos por Gustavo para fazer parte de seu VIP, junto com DG. No entanto, o atleta perdeu o privilégio ao ser indicado por Jessilane para cumprir o castigo do monstro.

Quem já foi eliminado do BBB 22?

A eliminação de domingo será a 11ª do programa, que se encaminha para a reta final. No mesmo dia, haverá mais uma prova do líder e formação de paredão para que mais um brother deixe a casa na terça. No dia 5 de abril, restarão apenas 8 brothers na disputa por R$1,5 milhão.

1ª semana – Luciano: 49,31% dos votos

2ª semana – Rodrigo: 48,45% dos votos.

3ª semana – Naiara Azevedo: 57,77% dos votos.

4ª semana – Bárbara: 86,02% dos votos.

5ª semana – Brunna Gonçalves:76,18% dos votos.

6ª semana – Larissa: 88,59% dos votos.

7ª semana– Jade Picon: 84,93% dos votos.

8ª semana – Vinícius: 55,87% dos votos.

9ª semana – Laís: 91,25% dos votos.

10ª semana – Lucas: 77,54% dos votos.