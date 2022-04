Quem sai do BBB 22 hoje? Enquete atualizada agora mostra resultado

Douglas Silva, Eslovênia e Paulo André estão no paredão extra desta semana e um deles vai deixar a casa ainda neste domingo, 3 de abril. Já é possível saber quem sai do BBB 22 hoje pelas enquetes extraoficiais, que apontam o possível resultado da berlinda.

Quem sai do BBB 22 hoje entre Eslô, DG e P.A

Quem sai do BBB 22 hoje é Eslovênia. Em consulta realizada às 08h30 deste domingo, a sister somava mais de 73,03% dos votos. A porcentagem da pernambucana caiu mais 2% em relação aos números de ontem, mas Eslô continua com folga na liderança e não deve ganhar uma segunda chance do público.

Esse é o primeiro paredão de Eslovênia no BBB 22. Durante dez semanas, a sister foi a única que conseguiu se livrar de todas as berlindas. No entanto, o líder Gustavo indicou a colega justamente por esse motivo.

A possível saída da ex-Miss Pernambuco significa mais uma vitória para o quarto grunge. Douglas Silva soma 22,88% dos votos e deve ganhar mais uma semana no jogo, assim como Paulo André, que tem apenas 4,10% dos votos.

P.A. foi o escolhido por Gustavo, entre os brothers que estavam no castigo do monstro, para ir ao paredão. Já DG recebeu cinco votos da casa e ocupou a terceira vaga.

Na enquete do DCI, os números são parecidos. Eslô está com uma rejeição mais alta, somando 86,78% dos votos dos leitores. Douglas tem 10,54% e Paulo André segue com 2,68%. Se a porcentagem for assertiva, a sister pode ter uma das maiores votações da temporada. Já são mais de 296 mil votos.

Quando será a formação do paredão BBB 22

A formação do novo paredão será feita ainda hoje. O eliminado da berlinda extra deve deixar o programa pela cozinha, como é de costume nos paredões extra.

Em seguida, os nove brothers restantes disputam uma nova prova do líder e formam um novo paredão – a dinâmica será explica no programa ao vivo de hoje pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Ainda na edição deste domingo, serão mostrados os melhores momentos da festa realizada no último sábado, além dos principais acontecimentos da manhã e tarde dos brothers e o almoço do anjo de Jessilane.

Programação da semana

Domingo (03/04): eliminação, prova do líder e formação de um novo paredão.

Segunda-feira (04/04): jogo da discórdia

Terça-feira (05/04): eliminação.

Quarta-feira (06/04): festa

Votação GShow

Ainda há tempo de votar para eliminar Paulo André, Eslovênia ou Douglas – a votação segue aberta até o início do programa ao vivo de hoje, marcado para começar às 23h10, horário de Brasília.

Quem quiser participar precisa acessar o https://gshow.globo.com/realities/bbb/ e fazer um cadastro ou o login na plataforma. Depois, é só clicar no nome do brother escolhido e fazer a validação de segurança para confirmar o voto.

Para assistir a eliminação, basta sintonizar no canal aberto da Globo logo depois do Fantástico. Também é possível acompanhar o reality através da plataforma de streaming Globoplay na aba ‘Agora na TV’.

