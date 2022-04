Quem sai do BBB 22 hoje, terça (19)? Parciais indicam resultado

Quem sai do BBB 22 hoje? As parciais em tempo real já mostram a possível porcentagem de eliminação dessa terça-feira, 19 de abril.

Enquete BBB 22: Gustavo, Paulo André ou Eliezer, quem deve sair?

Quem sai do BBB 22 hoje?

Segundo a parcial da enquete UOL, Gustavo é quem sai do BBB 22 hoje com 59,65% de rejeição – de um total de 181 mil votos computados até às 8 horas da manhã dessa teca de eliminação.

Eliezer tem 27,10% dos votos para ser quem sai do BBB 22 hoje. A diferença entre o primeiro e segundo lugar da votação no UOL é de 32,55%.

Em terceiro lugar está Paulo André, que soma 13,24% dos votos para sair hoje do BBB 22 e é o emparedado com as maiores chances de permanecer no jogo, de acordo com a parcial do UOL.

Já a parcial do DCI apresenta um resultado diferente, Paulo André vem em primeiro com 39,07% dos mais de 442 mil votos computados até agora. Enquanto Gustavo aparece na segunda posição, com 34,13%.

Nesta votação, Eliezer é o último colocado, com 26,80% dos votos para sair – As consultas foram realizadas na faixa das 07h00 desta terça-feira (19).

Histórico

Na faixa das 07h00 de ontem, segunda-feira (18), o resultado apontado pelo UOL era o mesmo apresentado hoje, já no DCI as posições eram invertidas.

Enquanto Gustavo aparecia na liderança da votação do DCI com 49,47% dos mais de 73 mil votos contabilizados, Eliezer era vice-líder com 43,58% dos votos para sair hoje do BBB 22. Já Paulo André respirava com tranquilidade na lanterna da enquete, com apenas 6,91%.

No UOL, o total de votos era de 48 mil, Gustavo estava na frente com folga, 61,61%, depois aparecia Eliezer com 26,01% dos votos para sair e em último estava Paulo André com 12,38%.

Quem sai do BBB 22 hoje de acordo com as redes sociais?

Nas redes sociais, consultamos nesta manhã de terça-feira de eliminação enquetes de grande expressão nas redes, a da página Vai Desmaiar, que até o momento soma mais de 43 mil votos, e o Votalhada, que está com mais de 20 mil votos em sua parcial do Twitter.

No Vai Desmaiar, quem sai do BBB 22 hoje é Eliezer, o brother está na liderança com 72,2%. Em seguida aparece Gustavo com 24,2% e por último está Paulo André com apenas 3,6% dos votos.

O Votalhada indica a eliminação de Gustavo, mas a porcentagem de Eliezer não está muito longe do adversário. Gustavo é líder da enquete com 51%, enquanto Eliezer tem 44,1% e Paulo André apenas 4,9%.

Que horas termina a votação oficial?

O BBB 22 de hoje começa às 22h35, de acordo com a programação oficial da Rede Globo. O eliminado da semana não é revelado logo no começo do programa, então você terá mais algum tempinho para continuar votando. Geralmente, a votação oficial do reality show é encerrada depois das 23h00, às vezes até mesmo por volta da meia-noite. Quem dita a decisão é o cronograma selecionado pela produção para o dia.

Geralmente, Tadeu Schmidt informa aos brothers e ao público que a votação foi encerrada um bloco antes da revelação. É realizado um intervalo comercial e quando o BBB retorna, o apresentador faz seu habitual discurso para quem sai do BBB 22.

Quem já saiu do BBB 22?

Primeiro eliminado – Luciano (49,31%)

Segundo eliminado – Rodrigo (48,45%)

Terceira eliminada – Naiara Azevedo (57,77%)

Quarta eliminada – Bárbara (86,02%)

Quinta eliminada – Brunna Gonçalves (76,18%)

Sexta eliminada – Larissa (88,59%)

Sétima eliminada – Jade Picon (86,02%)

Oitava eliminado – Vinícius (55,87%)

Nona eliminada – Laís (91,25%)

Décima eliminado – Lucas (77,54%)

Décima primeira eliminada – Eslovênia (80,74%)

Décima segunda eliminada – Linn da Quebrada (77,60%)

Décima terceira eliminada – Natália (83,43%)

Décima quarta eliminada – Jessilane (63,63%)

Faltam 7 dias para a grande final do BBB 22, veja o que você precisa saber da reta final do programa:

