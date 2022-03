Quem sai do BBB 22: parcial gshow aponta eliminado no 7º eliminado

Entre Jade Picon, Arthur Aguiar e Jessilane, quem sai do BBB 22? Para descobrir quem será o azarado da vez, consultamos a enquete BBB 22 do UOL e o resultado parcial para ter uma noção de qual lado o público está nesta briga.

Quem sai do BBB 22 – votação BBB 22

Quem sai do BBB 22 será Jade Picon, de acordo com o resultado da parcial da enquete BBB 22 do portal UOL. A sister é a mais votada entre os mais de 300 mil votos computados até agora e assume a liderança com folga. Até o momento, às 22h30 de hoje, segunda-feira (7), Jade soma 84,19% para sair.

A segunda posição na parcial da enquete BBB 22 do UOL pertence a Jessilane, a professora de biologia soma por enquanto 11,03% dos votos e apesar de ser a segunda mais votada, parece ter grandes chances de permanecer na casa.

Já Arthur respira com certa facilidade na lanterna da votação, o brother tem apenas 4,68% na parcial da enquete BBB 22 e deve conseguir se salvar de mais um paredão do Big Brother Brasil.

Parcial da enquete BBB 22

Na enquete BBB 22 do DCI, o cenário repete o da parcial do UOL, Jade Picon aparece em primeiro com uma larga diferença entre os demais emparedados, Jessilane vem em segundo e Arthur Aguiar fica em última na consulta realizada às 07h17.

Jade é apontada como a nova eliminada do reality show com 89,50% de um total de mais de 30 mil votos. Jessilane está na vice-liderança da parcial da enquete BBB 22 e soma 7,33% dos votos. Em último, Arthur possui apenas 3,10% dos votos para sair do programa.

É bom lembrar que tanto a enquete do UOL quanto a do DCI não possuem efeito dentro do programa, a única votação contabilizada pela produção do Big Brother Brasil é a oficial, publicada no site do Gshow. Essa disputa no site do programa não libera parcial e informa o total de votos e as porcentagens dos emparedados apenas depois que o apresentador divulga o nome de quem se tornou o eliminado da semana.

Como foi formado o 7º paredão

Arthur Aguiar e Jade Picon estão na berlinda desde sábado, após resultado do big fone. A influencer foi quem atendeu ao telefone e automaticamente foi para a berlinda. Ela precisou escolher uma companhia na berlinda e chamou Arthur, seu rival na casa.

Já na noite de domingo (6) foi realizada a votação semanal do programa. Arthur, que venceu a prova do anjo, imunizou Paulo André. Além dele, Douglas Silva também não podia receber votos, pois ganhou um prêmio na prova do líder da semana e estava imune.

Depois, foi a vez do líder Pedro Scooby fazer sua indicação. O surfista resolveu mandar Jessilane para o paredão. Em seguida, a casa votou e com 6 votos, Gustavo foi parar na berlinda.

Em seguida, chegou o momento de alguém escapar com a prova bate e volta, Jessilane ficou de fora por ser a indicada do líder. Em uma reviravolta surpreende, Gustavo venceu a disputa e conseguiu fugir da votação popular.

Veja como foi o segundo big fone da temporada:

