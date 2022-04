Quem saiu da prova do líder BBB 22? Acompanhe a última prova agora

A última disputa para definir a liderança do Big Brother continua rolando e os brothers podem definir o vencedor nesta sexta-feira, 22. Acompanhe quem saiu da prova do líder BBB 22 e há quantas horas cada participante está na dinâmica de resistência.

Quem saiu da prova do líder BBB 22 até agora

Quem saiu da prova do líder BBB 22 até agora? Os brothers Arthur, Douglas, Eliezer e Paulo André continuam na disputa de resistência da FIAT. Como a dinâmica é de resistência, é necessário aguentar ficar em pé, não pode dormir ou comer.

Para fechar a temporada do Big Brother Brasil 2022, o Big Boss resolveu relembrar as clássicas provas da FIAT e reuniu três dinâmicas em uma.

A dinâmica começou com os brothers colocando coletes coloridos e se posicionando em suas bases. A cada aviso do telão, os brothers precisam migrar para um estação, começando pelo “ESTAÇÃO TODOS NO CARRO (BBB 01)”, depois “ESTAÇÃO CARGA (BBB 18)” e “ESTAÇÃO ELETRICIDADE (BBB 19)”.

Quem resistir ao percurso, então ganhará a prova do líder.

Dinâmica da semana

Essa é a última semana do Big Brother Brasil 2022, por isso, quem saiu da prova do líder BBB 22 já estará automaticamente no paredão e corre o risco de sair do jogo a poucos dias da grande final.

A final do BBB 22 acontece no dia 26 de abril, terça-feira, às 22h30, horário de Brasília. O evento será transmitido no canal aberto da Globo e também pela plataforma de streaming Globoplay.

O público vai conhecer os três finalistas no domingo, dia 24 de abril. O primeiro lugar é quem leva o prêmio de R$1,5 milhão, além de um carro 0km. O segundo e o terceiro colocados não saem de mãos vazias: eles levam R$150 mil e R$50 mil, respectivamente.

