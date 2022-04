Quem saiu do BBB 22: Jessi é a 14ª eliminada; veja a porcentagem

Jessi foi quem saiu do BBB 22 neste domingo, 17 de abril. No paredão mais acirrado da temporada e com resultados parciais indefinidos até o horário da eliminação, a professora recebeu 63,63% dos votos do público. Ela disputou a preferência do público com Arthur (28,54%), Douglas (5,91%) e Eliezer (1,92%).

Foram mais de 407 milhões de votos no Gshow, portal oficial onde ocorre a votação, um dos maiores números da temporada.

Jessi foi quem saiu do BBB 22 hoje

Jessilane foi quem saiu do BBB 22 no paredão quádruplo deste domingo. A sister foi indicada pelo líder Gustavo, que teve direito a mandar dois brothers para a berlinda.

Esse foi o terceiro paredão da professora de biologia. No primeiro mês de confinamento, Jessilane era alvo constante dos votos da casa. Depois, os confinados arranjaram outras rivalidades e a bióloga passou boa parte do reality sem ir para a berlinda – inclusive, esse foi um dos motivos listados por Gustavo para indicá-la.

Ao longo de sua participação no BBB 22, Jessi não se envolveu em nenhum grande briga. Boa parte de seus desentendimentos foram com Natália, sua aliada, mas que permaneceu ao lado da colega até o final. Ela também construiu uma grande amizade com Linn da Quebrada.

Quem já saiu do BBB 22?

Quatorze brothers já foram eliminados do programa, além da expulsão de Maria e da desistência de Tiago Abravanel.

Assim como na temporada de 2021, grande parte dos eliminados saíram com alta rejeição. Esse foi um dos poucos paredões em que o resultado estava indefinido. Geralmente, as parciais já indicam quem deve sair e se o brother é muito rejeitado ou não.

Relembre o ranking dos eliminados

Laís: 91,25% dos votos.

Larissa: 88,59% dos votos.

Bárbara: 86,02% dos votos.

Jade Picon: 84,93% dos votos.

Natália: 83,43%

Eslovênia: 80,74%.

Lucas: 77,54% dos votos.

Linn da Quebrada: 77,16% dos votos

Brunna Gonçalves: 76,18% dos votos.

Naiara Azevedo: 57,77% dos votos.

Vinícius: 55,87% dos votos.

Luciano: 49,31% dos votos.

Rodrigo: 48,45% dos votos.

Final do Big Brother Brasil

O programa termina no próximo dia 26 de abril, terça-feira. Até lá, mais três participantes serão eliminados na competição pelo prêmio de R$1,5 milhão e um carro 0km. O cronograma da semana final deve ser explicado pelo apresentador Tadeu Schmidt nos próximos dias.

Na noite deste domingo, depois da 14ª eliminação, será realizada uma nova prova do líder e formação de paredão. O reality irá manter o ‘modo turbo’ o último episódio da temporada, quando os três finalistas subirão ao pódio montado no gramado da casa mais vigiada do Brasil.

Domingo, 17 de abril: eliminação, prova do líder e formação de paredão.

Segunda-feira, 18 de abril: jogo da discórdia.

Terça-feira, 19 de abril: eliminação.

Quarta-feira, 20 de abril: festa.

Quinta-feira, 21 de abril: prova do líder.

