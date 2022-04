Quem saiu do BBB 22: Natália é a 13ª eliminada; veja a porcentagem

Natália foi quem saiu do BBB 22 nesta terça-feira, 12 de abril. A mineira foi eliminada com 83,43% dos votos do público no 14º paredão da temporada. Ela disputou a permanência na casa com Gustavo, que recebeu 14,3%, e Paulo André, que somou apenas 2,27%.

Foram mais de 33 milhões de votos no Gshow, portal oficial onde ocorre a votação.

Natália foi quem saiu do BBB 22 em mais um paredão do reality show. A sister foi parar na berlinda através da votação da casa – ela recebeu cinco votos de Arthur Aguiar, Douglas Silva, Gustavo, Paulo André e Pedro Scooby. A justificativa dos meninos é que Nat já estava há bastante tempo sem ir para a berlinda. Eles também citaram a falta de senso de coletividade da mineira.

Paulo André foi a escolha do líder Eliezer para o paredão. O empresário se aproximou bastante de Natália e Jessilane nas últimas semanas e só poderia indicar um dos meninos para a berlinda, seus antagonistas no jogo. Gustavo foi puxado por Nat, pois a sister foi sorteada na dinâmica do dedo-duro.

Essa foi a quarta votação popular de Natália. Nas primeiras semanas do BBB 22, ela era bastante criticada pelos colegas de confinamento e alvo constante no jogo da discórdia. BadNaty esteve em três paredões no primeiro mês de programa e escapou de todos.

Nessa época, Natália chegou a ser uma das favoritas ao prêmio de R$1,5 milhão, mas perdeu força ao longo das semanas. Os constantes embates com as ‘comadres’, suas aliadas, irritaram parte do público, principalmente em uma das festas do programa em que a mineira bebeu demais e causou uma grande briga na casa ao acusar Linn da Quebrada e Jessilane de excluí-la do grupo.

Outro ponto desfavorável para Natália foi a relação com Eliezer. Os dois nunca assumiram um relacionamento de fato, mas a designer de unhas muitas vezes estava mais preocupada com o affair do que com o jogo em si.

Porcentagem BBB

Natália foi eliminada com 83,43% dos votos, a 5ª maior rejeição da temporada. Ao longo das últimas semanas, os brothers têm sido eliminados com altas porcentagens. Os únicos que saíram com números relativamente baixos foram Luciano (49,31%), Rodrigo (48,45%), Vinícius (55,87%) e Naiara Azevedo (57,77%).

A lista de maiores rejeições da temporada é encabeçada por Laís, que deixou o confinamento na nona semana com 91,25% dos votos.

Depois da médica, o ranking segue com quase todos os membros do quarto Lollipop, brothers bastante impopulares entre o público. Larissa teve a segunda maior porcentagem, com 86,02% dos votos. Jade Picon recebeu 84,93% dos votos na maior berlinda do BBB 22 e a segunda maior da história do programa – foram mais de 600 milhões de votos.

Eslovênia foi mais uma sister que saiu com grande votação, com 80,74% dos votos. Lucas recebeu 77,54% dos votos e Brunna Gonçalves deixou o confinamento com 76,18%.

O Big Brother ainda precisa fazer mais cinco eliminações até a final do reality show, marcado para 26 de abril. Apenas três participantes vão subir no pódio e levar prêmios em dinheiro para casa. Seguem no jogo: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Gustavo, Jessilane, Paulo André e Pedro Scooby.

