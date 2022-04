Quem saiu do BBB 22: Scooby é o 16º eliminado; veja a porcentagem

Disputa entre o Scooby e Eliezer foi acirrada no penúltimo paredão do BBB 22

Pedro Scooby é quem saiu do BBB 22 hoje, quinta-feira, 21 de abril. O surfista é o décimo sexto eliminado do jogo e deixa o programa com 55,95%, em uma disputa acirrada com Eliezer, que recebeu 42,23% dos votos. Douglas Silva ficou em terceiro lugar com 1,82%.

Foram mais de 154 milhões de votos no Gshow, portal oficial onde ocorre a votação.

Pedro Scooby é quem saiu do BBB 22 no paredão desta quinta-feira. O surfista levou três votos da casa no confessionário e enfrentou Eliezer, indicado pelo líder, e Douglas Silva, que teve o pior desempenho na prova do líder.

Esse foi o terceiro paredão do surfista. Scooby faz parte do grupo Camarote, famosos convidados para participarem do programa. Logo de início, se aliou a Douglas Silva e Paulo André, com quem continuou jogando junto até a sua saída do reality. Depois da entrada de Arthur Aguiar, também se aproximou do ator.

Scooby foi um dos personagens mais carismáticos no BBB 22, em uma edição que careceu de figuras que despertassem a simpatia do público. No entanto, posturas adotadas por ele em momentos decisivos do jogo desagradaram parte da audiência, colegas de confinamento e até o apresentador Tadeu Schmidt.

A postura anti-jogo do brother começou logo no começo do programa, quando ele perguntou se poderia votar em si mesmo. Ele também admitiu nunca ter assistido ao reality antes.

Outro momento que irritou o público foi quando ele perguntou se poderia vetar a si mesmo da prova do líder. Na ocasião, Schmidt disse estar decepcionado com o surfista. “Eu fico decepcionado com você que venceu três provas não querer participar de mais uma prova. É um jogo de comprometimento”, disse o jornalista.

Apesar da indiferença em relação ao jogo, Scooby conquistou parte do público, que se divertiram com o jeito divertido do brother. A torcida do atleta conseguiu trazê-lo até a semana final do jogo, mas foi derrotada pela ‘padaria’ de Arthur Aguiar, que se juntaram para eliminar o adversário – apesar do eliminado e do ator serem aliados do jogo, do lado de fora, os fãs, a família e a equipe dos brothers divergiram e se tornaram rivais.

Scooby também ganhou uma música tema: “Because I Got High”, de Afroman. A canção embalou as cenas em que o ex-BBB perde a linha de raciocínio e não termina frases – muitas vezes, ele também fica “olhando pro nada”.

Quem também marcou a trajetória de Scooby na casa foi Luana Piovani, ex-mulher do surfista com quem ele tem três filhos. Antes mesmo do programa começar, a atriz já havia viralizado nas redes após publicar um vídeo dizendo que não tinha conhecimento sobe a participação do ex-marido no reality.

Depois, virou notícia ao não permitir que Dom, Bem e Liz, filhos do casal, gravassem um vídeo para o presente do anjo, por discordar as regras contratuais da emissora. No entanto, a famosa sempre declarou torcida pelo ex e até participou de um comercial de um banco que fazia referência ao casamento com o surfista.

Como foi formado o paredão?

A berlinda começou a ser formada ainda no final da prova do líder, com Douglas Silva emparedado por ter o pior desempenho entre os colegas.

Depois, o líder Paulo André indicou Eliezer para a votação popular, sem surpresas. Ele disse que os outros meninos são as pessoas que sempre estiveram ao seu lado durante o programa e que o designer foi quem jogou do lado oposto ao dele.

A casa votou no confessionário e Pedro Scooby foi o escolhido pelos colegas, com três votos.

Eliezer votou em Pedro Scooby

Arthur Aguiar votou em Pedro Scooby

Pedro Scooby votou em Arthur Aguiar

Douglas Silva votou em Pedro Scooby

Ranking de rejeição

A porcentagem de Pedro Scooby não foi tão alta quando comparada aos demais participantes do programa. Devido a disputa ter sido acirrada com Eliezer, os votos ficaram divididos e o surfista ficou entre as últimas posições do ranking de rejeição do BBB 22.

Laís: 91,25% dos votos.

Larissa: 88,59% dos votos.

Bárbara: 86,02% dos votos.

Jade Picon: 84,93% dos votos.

Natália: 83,43%

Gustavo: 81,53%

Eslovênia: 80,74%.

Lucas: 77,54% dos votos.

Brunna Gonçalves: 76,18% dos votos.

Linn da Quebrada: 77,16% dos votos

Jessilane: 63,63% dos votos.

Naiara Azevedo: 57,77% dos votos.

Vinícius: 55,87% dos votos.

Luciano: 49,31% dos votos.

Rodrigo: 48,45% dos votos.

Finalistas BBB 22

Depois da saída de Scooby, restam apenas quatro brothers na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer e Paulo André.

O top 4 disputa uma vaga na final e apenas um deles garante a presença no último episódio. Os outros três enfrentam a última berlinda da temporada.

A final do BBB 22 acontece na próxima terça-feira, 26 de abril. Ainda não foi divulgado se todos os eliminados irão se reunir para assistir ao episódio e se haverá atrações musicais. No ano passado, os próprios cantores do grupo Camarote fizeram o show de encerramento. Mais detalhes devem ser divulgados pela produção nos próximos dias.

