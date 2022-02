Quem será eliminado do BBB 22 hoje? Disputa está entre Arthur e Douglas

Terça-feira é dia de eliminação no Big Brother Brasil. Naiara Azevedo, Arthur Aguiar e Douglas Silva estão no terceiro paredão da temporada e um deles vai deixar a disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. A parcial da enquete do DCI já aponta quem será eliminado do BBB 22 hoje.

Quem será eliminado do BBB 22 hoje?

Quem será eliminado no BBB 22 hoje será Douglas Silva, de acordo com a enquete do DCI. Até a tarde desta terça-feira, o ator somava 51,68% dos votos. Naiara Azevedo vem logo atrás e tem 32,73%, correndo o risco de ser eliminado casa haja uma reviravolta na votação.

Arthur Aguiar mantém o baixo índice de votação e deve continuar na casa mais vigiada do Brasil, somando apenas 15,59% dos votos.

Já na enquete do UOL, a reviravolta aconteceu depois do jogo da discórdia exibido durante o programa de ontem. Naiara Azevedo está em primeiro lugar, com 44,52% dos votos. Com pouca diferença, o ator de Cidade de Deus está com 42,90% dos votos, menos de 2% de diferença.

Já o marido de Maíra Cardi deve ser o menos votado, com 12,58%dos votos. Importante lembrar que ambas enquetes do DCI e UOL não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado hoje pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Que horas começa o programa hoje?

Hoje, o BBB 22 vai começar às 22h10, horário de Brasília, logo após a exibição da novela Um Lugar ao Sol.

Além da terceira eliminação, o programa também deve mostrar os principais momentos após o jogo da discórdia de ontem, que rendeu os primeiros momentos tensos da casa.

Às terças também é exibido o quadro CAT BBB, que agora está sob o comando de Dani Calabresa, e a vinheta ao som de Paulo Ricardo com a foto de todos os brothers.

Para assistir, basta sintonizar na Globo no horário indicado. Também é possível assistir ao canal por meio do Globopay, clicando na aba ‘Agora na TV’.

Depois da eliminação, o brother ou sister participa de um bate-papo com Rafa Kalimann, transmitido na plataforma de streaming e no Gshow. Não há horário certo para começar, mas quem quiser assistir pode ficar ligado nas redes sociais após o fim da edição ao vivo.

