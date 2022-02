Quem vai cantar no BBB 22 hoje: show será de Thiaguinho

Depois de uma semana tensa, os brothers vão ganhar um festão e quem vai cantar no BBB 22 hoje é o cantor Thiaguinho. O Big Brother Brasil deste sábado, dia 19, vai começar às 22h05.

Quem vai cantar no BBB 22 hoje – 19/02/22

Neste sábado, dia 19, vai rolar o pagodinho com o cantor Thiaguinho. É ele quem vai cantar no BBB 22 hoje, inclusive a música que mais conhecida pelos brothers: “a gente não vai errar”.

Esta é a quinta apresentação do cantor no BBB e o repertório preparado para a ocasião inclui sucessos do artista, além de clássicos do pagode.

Para a alegria de Arthur Aguiar, o cardápio da festa inclui pipoca, sorvete, chocolate e variados tipos de doces e balas.

Como o programa ao vivo do BBB 22 é exibido na TV Globo, um canal aberto e gratuito, não é preciso pagar nada para assistir o episódio de hoje, mesmo que prefira ver pelo celular, tablet ou computador. Se não puder sintonizar na Globo em uma televisão, use a aba “Agora na TV” da Globoplay, que permite que usuários da plataforma assistam a programação em tempo real da emissora sem pagar nada por isso. A única obrigatoriedade é a criação de um cadastro.

Como será a dinâmica do BBB 22?

Sábado (19/2)

Prova do anjo.

Festa do BBB 22.

Domingo (20/2)

Formação de paredão triplo; Anjo imuniza um; Líder indica um; Casa dividida em três grupos: cada grupo indica, em consenso, um participante de um dos outros dois grupos.

Líder: Lucas

Anjo: Arthur

Quem atendeu o Big Fone: Brunna

Quem está no paredão: Gustavo

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe o BBB 22 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.