Quem vai ganhar o BBB 22? Scooby e Arthur são os favoritos

Falta apenas um mês para a final do Big Brother Brasil e dois participantes despontam como os favoritos ao prêmio de R$1,5 milhão. Pedro Scooby pode ser quem vai ganhar o BBB 22, seguido de Arthur Aguiar. Os dois têm conquistado a torcia da audiência e são fortes concorrentes ao pódio.

Quem vai ganhar o BBB 22

Pedro Scooby é quem vai ganhar o BBB 22, de acordo com a enquete UOL. Em consulta realizada às 19h deste domingo, 27 de março, o surfista aparece em primeiro lugar na enquete UOL, com 37,10% dos votos. Arthur Aguiar, seu parceiro de jogo, vem logo em seguida, com uma porcentagem parecida, com 34,35% da preferência do público.

Quem completa o top 3 é Eslovênia, somando 10,01%. A enquete do UOL não tem qualquer influência sobre o reality show e é utilizada apenas como pesquisa de opinião do público do programa.

Há também quem não vença o reality show de jeito nenhum. Na enquete dos mais odiados, Gustavo aparece em primeiro lugar, com 22,88% dos votos. Eliezer aparece na segunda posição, com 17,24%. Apesar de ser apontado como favorito, Arthur é o terceiro mais odiado, com 16,54%.

Arthur Aguiar é um dos nomes mais falados do BBB 22, antes mesmo da estreia do programa. Nas primeiras semanas, o ator despontou como um dos favoritos ao prêmio e virou meme por comer muitos pães dentro da casa, fazendo com que sua esposa Maíra Cardi não perdesse a oportunidade de comentar o assunto do lado de fora.

Logo na terceira semana, o famoso se tornou o principal rival de Jade Picon. A influenciadora digital indicou o brother em ambas as vezes que foi líder, mas não conseguiu tirá-lo da casa. Depois de muitas trocas de farpas, Jade atendeu o big fone e puxou Arthur para a berlinda com ela mais uma vez. O duelo entre os dois foi finalizado há duas semanas, quando a empresária foi eliminada com mais de 84% no maior paredão da temporada, com mais de 600 milhões de votos.

Apesar de ainda aparecer com favorito, Arthur tem recebido muitas críticas de parte do público. Internautas ficaram decepcionados com a atitude do ator com Paulo André, Douglas Silva e Pedro Scooby ao criticá-los por desistirem da prova do líder juntos, o que tornou Linn da Quebrada a rainha da semana.

Quando acaba o BBB 22

O BBB 22 vai acabar no dia 26 de abril, uma terça-feira, após completar 100 dias ininterruptos no ar. O Big Brother Brasil 2022 estreou no dia 17 de janeiro.

A nova data foi anunciada pelo perfil oficial do BBB nas redes sociais, que dizia: “É isso mesmo! Agora, serão 100 dias de BBB22 com muito fogo no parquinho para você curtir e acompanhar os brothers. E tem mais! Além da duração até o dia 26 de abril, podem aguardar que vai ter reencontro entre os participantes, sim!”.

No ano passado, a edição que fez Julitte campeã do Big Brother Brasil também contou com 100 dias. Já o BBB 20 foi esticado por 4 dias e foi exibido de 21 de janeiro a 27 de abril.

Até o dia 26 de abril, quando acaba o BBB 22, o reality deve apresentar pelo menos 9 provas do líder e uma sequência de paredões.

A temporada contou com 22 participantes, sendo que um foi expulso e outros dois entraram através da Casa de Vidro.