Quem vai ganhar o BBB 22 UOL: Arthur se torna novo favorito

O público só vai conhecer o grande campeão – ou campeã – da temporada no final do mês de abril, mas a ansiedade fala mais alto e por isso já tem gente que quer saber de qual lado está o favoritismo pela vitória. Para descobrir quem caiu nas graças do público até agora, conferimos a enquete quem vai ganhar o BBB 22 do UOL e analisamos o que a parcial indica por enquanto.

Quem vai ganhar o BBB 22 segundo o UOL?

Arthur Aguiar é quem vai ganhar o BBB 22, segundo o resultado parcial da enquete do UOL. O brother assume o primeiro lugar da votação do portal com 39,12% dos mais de 39 mil votos contabilizados até agora, 09h50 de sábado (26). A votação foi publicada na madrugada da última quarta-feira (23), após a eliminação de Brunna Gonçalves.

Na vice-liderança da enquete do UOL sobre quem vai ganhar o BBB 22 aparece Linn da Quebrada, que está com 30,48% dos votos. A cantora e atriz tem uma diferença de 8,64% para o percentual de Arthur.

Completando o Top 3, Pedro Scooby aparece com 18,01% dos votos para ganhar o BBB 22 na enquete do UOL. O ator, a cantora e o surfista são os únicos na lista que somam porcentagens altas, os demais participantes estão no ranking com números abaixo dos 4%.

Confira como estão os demais confinados na votação: Jade Picon cmo 3,26%, Eslovênia com 3,11%, Vinicius com 1,11%, Natália com 0,84%, Douglas Silva com 0,80%, Paulo André com 0,74%, Gustavo com 0,64%, Lucas com 0,44%, Jessilane com 0,40%, Tiago Abravanel com 0,32%, Laís e Eliezer com 0,30% e por último Larissa com 0,14% dos votos.

Quem vai ganhar o BBB 22 de acordo com a enquete do DCI

Para podermos comparar o que aponta o UOL, consultamos também nesta manhã de sábado (26) a enquete do DCI sobre quem vai ganhar o BBB 22. Nesta votação, quem é indicado como favorito também é Arthur, que recebeu 44,62% dos quase 2 mil votos computados até o momento.

Apesar de o primeiro lugar nas enquetes DCI e UOL sobre quem vai ganhar o BBB 22 pertencerem ao mesmo participante, há diferença nas demais posições do Top 3.

Em segundo vem Vinicius, que soma 26,30% dos votos por enquanto. Na terceira posição está Natália, que soma 11,73% dos votos.

As demais colocações ficaram da seguinte forma: Eslovênia (5,03%), Lucas (3,75%), Linn da Quebrada (1,82%), Paulo André (1,45%), Jade (1,18%), Eliezer (1,18%), Pedro (0,86%), Gustavo (0,59%), Douglas(0,37%), Tiago (0,37%), Jessi (0,32%), Laís (0,32%) e Larissa (0,11%).

Quem é o mais odiado da edição?

Já que estamos falando de favoritos, também conferimos os nomes dos participantes que aparecem como os mais odiados da temporada. A enquete do UOL aponta Jade Picon como uma das maiores vilãs da temporada, ela soma 38,15% dos mais de 7 mil votos somados até agora.

A segunda posição é Laís, grande aliada de Jade no jogo. A médica está com 20,22% dos votos por enquanto. Apesar de ser apontado como quem vai ganhar o BBB 22 pela parcial do UOL, nesta enquete, Arthur está no terceiro lugar de mais odiado da edição, o que significa que o ator tem muitos fãs, mas também haters. Ele soma até o momento 16,53%.

É bom lembrar que as enquetes do UOL e DCI das parciais sobre quem vai ganhar o BBB 22 não são oficiais do programa e por isso não afetam em nada no jogo.

Final do BBB 22 foi adiada

Para conferir se o nome indicado como quem vai ganhar o BBB 22 pelo UOL está correto, você terá que aguardar até o dia 26 de abril, terça-feira, data da grande final. Inicialmente, os planos da TV Globo eram que a edição durasse 95 dias e acabasse no dia 21 de abril, mas a emissora mudou de ideia e estendeu o programa por mais 5 dias, totalizando 100 dias de reality show.

