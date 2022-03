Quem vai sair do BBB 22 hoje? Parcial da enquete e resultado agora

Lucas pode ser quem vai sair do BBB 22 hoje, de acordo com as enquetes; Paulo André e Pedro Scooby também estão no paredão - Foto: Reprodução/Globo

Mais um paredão foi formado na noite do último domingo (27) na sala da casa mais vigiada do Brasil. Paulo André foi indicado pela líder, enquanto Lucas e Pedro Scooby foram os mais votados. Eliezer também estava na berlinda, mas escapou durante a prova bate-volta. A parcial das enquetes do UOL e DCI mostram quem vai sair do BBB 22 hoje.

Quem vai sair do BBB 22 hoje? Lucas, Paulo André ou Pedro Scooby?

Lucas é quem deve sair do BBB 22. Em consulta realizada às 00h30 da madrugada de terça-feira, 29 de março, o brother aparece com alta rejeição na enquete do DCI e soma 81% dos votos. Pedro Scooby e Paulo André devem ganhar mais uma semana no reality. O surfista tem 10% e o atleta está em terceiro lugar com apenas 7%.

No UOL, a porcentagem de Lucas é um pouco menor – o estudante soma 77,09% dos votos. P.A. e Scooby estão com pouca diferença de votos, com 11,86% e 11,05%, respectivamente.

A porcentagem variou pouco durante o primeiro dia de votação. Lucas manteve o número de votos na casa dos 80% e 70% nas enquetes DCI e UOL durante o dia e deve ser o próximo eliminado do BBB 22.

Quem votou em quem no paredão

Paulo André imunizou Arthur Aguiar com o colar do anjo, o que tirou a primeira opção de voto de Linn da Quebrada. A líder então mandou o atleta para a berlinda.

Lucas e Pedro Scooby foram os dois mais votados pelos brothers, e o estudante de Medicina teve direito a um contragolpe. Ele puxou Eliezer para o paredão, mas o empresário escapou na prova bate-volta.

Paulo André votou em Lucas

Douglas Silva votou em Lucas

Pedro Scooby votou em Lucas

Arthur Aguiar votou em Lucas

Gustavo votou em Lucas

Eliezer votou em Lucas

Eslovênia votou em Douglas Silva

Lucas votou em Eliezer

Natália votou em Pedro Scooby

Jessilane votou em Pedro Scooby

Como votar para eliminar no BBB 22: a votação fica aberta até a noite de terça-feira. O apresentador Tadeu Schmidt costuma encerrar a contagem de votos minutos antes de anunciar o resultado do paredão.

Não há limites de votos e o público pode participar quantas vezes quiser em https://gshow.globo.com/realities/bbb/. Depois de fazer o cadastro, é só clicar no nome do brother escolhido e confirmar o voto. O sistema pede uma validação de segurança e é necessário apertar a caixinha ‘sou humano’.

O BBB 22 nesta segunda-feira começa às 23h, horário de Brasília, logo após a estreia da novela Pantanal. Hoje é dia de jogo da discórdia no programa.

