Quem vai ser eliminado no BBB 22 na terça-feira: Laís, DG ou Eliezer

Laís, Douglas e Eliezer estão no paredão do BBB 22 - Foto: Gshow/reprodução

Laís, Douglas e Eliezer se deram mal na formação de paredão desta semana e agora competem para ver quem continua na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Para descobrir quem sai e quem fica no trio de pipocas, consultamos a enquete UOL parcial e DCI para saber quem vai ser eliminado no BBB 22 na terça-feira. Os resultados apontam um dos maiores índices de rejeição da edição.

Quem vai ser eliminado no BBB 22 hoje

Em consulta realizada às o1hoo da madrugada dessa terça-feira, Laís é quem deve ser a próxima eliminada do BBB 22. A rival de Arthur Aguiar já soma alta rejeição e tem 86.23% dos votos. Ela pode entrar para o top 5 das maiores porcentagens de eliminação da temporada.

Douglas Silva pode ficar tranquilo pois não é neste paredão que ele irá deixar a casa. O ator está em segundo lugar, mas com uma baixa quantidade de votos, com 9.05% dos votos.

Eliezer, que recebeu seis votos da casa e teve um péssimo desempenho na prova bate e volta, segue em terceiro lugar com 4.72% dos votos.

A enquete do UOL também aponta a rejeição de Laís. A médica está com 77,70% dos votos e está isolada na liderança. DG segue com 13,05% e Eli com 9,24% dos votos.

Continue votando – Enquete BBB 22 AQUI

Brothers defendem a permanência na casa – Quem vai ser eliminado no BBB 22

Depois do término da prova bate e volta, vencida por Gustavo, os brothers emparedados tiveram 30 segundos para defender a permanência na casa.

Douglas Silva começou sua defesa: “Brasil, mais uma vez aqui. Meu segundo Paredão, sem contar os outros que já saí pela prova Bate-Volta. Preciso muito que vocês me deem uma chance aqui nesse programa”. Ele disse que tem se divertido e jogado, além de ter cometido erros. “Sou ser humano falho. Estou aqui pela minha família e por mim. Preciso de vocês”, finalizou.

Eli afirmou que os 30 segundos são pouco tempo para ele dizer o que o BBB significa para ele. “Desde que entrei por essa porta, meu intuito foi viver isso aqui o máximo possível. Me joguei, fui eu, sei que errei, mas fui transparente comigo, com as pessoas e com o público também”, continuou. Ele continuou dizendo que sabe que às vezes é difícil entendê-lo e que não quer ir embora neste momento do jogo.

Na vez de Laís, ela disse que em todo desafio que se propõe a fazer na vida, ela se joga e vive intensamente. “Está sendo uma experiência única e estou amando. Quero muito continuar no jogo e compartilhar a minha história com o público. Por favor, me deixe ficar”, finalizou.

Votação Gshow

A votação oficial ocorre no Gshow: https://gshow.globo.com/realities/bbb/. Basta clicar em ‘Paredão BBB 22: vote para eliminar. Douglas Silva, Eliezer ou Laís’. Depois de fazer o cadastro ou o login, é só clicar no nome do brother escolhido e confirmar o voto. O sistema pede uma validação de segurança e é necessário clicar na caixinha ‘sou humano’.

O resultado da votação será anunciado durante o programa terça-feira, a partir das 22h20, horário de Brasília, na Rede Globo.

Depois do fim do programa ao vivo, o eliminado participa de um bate-papo com Rafa Kalimann na Rede BBB. A entrevista vai ao ar no Globoplay e no portal do Gshow.