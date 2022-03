Quem vai vencer o BBB 22: Arthur e Scooby brigam por favoritismo

Doze participantes ainda estão na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e o programa ainda tem um mês no ar, porém, alguns nomes já se destacam como favoritos nesta reta final da temporada. Quem vai vencer o BBB 22? Consultamos a enquete UOL e também a parcial do DCI para comparar porcentagens.

Quem vai vencer o BBB 22 segundo o UOL?

Na parcial da enquete UOL, Arthur Aguiar e Pedro Scooby são apontados como os possíveis vencedores da edição de 2022 do reality show da TV Globo. A dupla tem brigado no topo da votação e a diferença entre seus percentuais é mínima, de apenas 0,04%

Enquanto Arthur vem em primeiro e soma 34,62% de um total de 81.774 mil votos, contabilizados até às 08h20 desta terça-feira (22), Scooby cola na liderança do brother com 34,58%. Completando o Top 3 está um aliado da dupla, Paulo André, que soma 7,76%.

Tanto Arthur quanto Scooby, apontados como quem deve vencer o BBB 22 pelo UOL, já foram para berlindas do programa e voltaram com baixas porcentagens. Arthur esteve em quatro paredões e Scooby em um.

Na primeira berlinda de Arthur, contra Naiara Azevedo e Douglas Silva, o brother recebeu apenas 3,27% dos votos para sair. Na semana seguinte, ele esteve novamente no paredão, desta vez contra Bárbara e Natália, e retornou ao confinamento com 4,95%.

Depois, na sexta berlinda da edição, Arthur competiu contra Larissa e Linn da Quebrada e foi o segundo mais votado daquela semana, 5,90%. No paredão mais recente do brother, contra Jade Picon, na sétima berlinda, ele recebeu apenas 1,77% dos votos, seu menor percentual até agora.

Já Scooby esteve no oitavo paredão, contra Vinícius e Gustavo, ele foi o menos votado e somou apenas 4,62%.

Divergência entre parciais

A parcial do DCI, com mais de 6 mil votos e também consultada nesta manhã de terça (22), aponta Arthur como quem vai vencer o BBB 22, mas não tem o nome de Scooby no Top 3 da votação.

No ranking, Arthur assume a liderança com folga e soma 66,01%. Em segundo vem Lina, com 7,26%, em terceiro está Paulo André, com 6,22%, e Scooby aparece apenas em quarto, com 5,28% dos votos para vencer o BBB 22.

Quem não vence o BBB 22?

Laís tem poucas chances de vencer o BBB 22, segundo a parcial do UOL sobre o participante mais odiado da edição. A médica assumiu o primeiro lugar da enquete desde a saída de Jade Picon, no sétimo paredão, e desde então é líder nesta votação.

Dos mais de 15 mil votos contabilizados até o momento, Laís recebeu 35,36% deles. O namorado da goiana no confinamento, Gustavo, aparece em segundo como o mais odiado, com 18,44%. Curiosamente, Arthur, que é o primeiro colocado na enquete “quem deve vencer o BBB 22”, ocupa o terceiro lugar da parcial de odiados, com 12,09%.

Eliminados da temporada

Luciano

Rodrigo

Naiara Azevedo

Bárbara

Brunna Gonçalves

Larissa

Jade Picon

Vinícius

Qual o dia da final?

A grande final do BBB 22 está prevista para o dia 26 de abril, uma terça-feira. Em fevereiro, a produção do programa informou que a temporada ganharia mais 5 dias, totalizando assim 100 dias de confinamento. Antes, era esperado que a temporada tivesse no total 95 episódios, mas a data da final foi estendida pelos responsáveis pelo reality show.

E não é só quem ganha o BBB 22 que recebe prêmio, o segundo e terceiro lugar não saem do programa de mãos abandonando. O segundo mais votado na grande final levará para casa R$ 150 mil, enquanto o terceiro colocado vai receber R$ 50 mil.

