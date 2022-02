Repescagem BBB 22: ex-participantes podem voltar ao reality

Após quatro eliminações e uma expulsão, agora pode acontecer uma repescagem no BBB 22. Há rumores de que um dos ex-participantes – Luciano, Rodrigo, Naiara ou Bárbara – retornará ao confinamento do Big Brother Brasil nas próximas semanas. A web já reuniu alguns indícios do retorno.

Vai ter repescagem no BBB 22?

Rumores na web indicam que haverá repescagem no BBB 22 ou seja, Luciano, Rodrigo, Naiara ou Bárbara poderão voltar ao reality. A expectativa começou com mudanças na abertura do reality, que não apagou as imagens dos ex-brothers como é de costume. Até Tadeu Schimdt já deu uma dica; o programa de sexta-feira encerrou com o apresentador sendo sugado por um “buraco negro”.

As suspeitas não param por aí: Boninho tem curtido comentários nas redes sociais relacionados ao assunto. Se são pistas ou não, os fãs do Big Brother Brasil já criaram suas teorias. Antes mesmo do BBB 22 começar, o diretor anunciou que teria participante que “tem que vai e vem”.

E para quem pode achar a estratégia diferente, vale lembrar que no BBB 11, de 2011, a produção também trouxe de volta um ex-brother. À época, Mau Mau foi o 2° eliminado, saiu dia 26 de Janeiro, e no dia 31 de Janeiro, Wesley e Adriana entraram no BBB11. Após uma repescagem na Casa de Vidro, Mau Mau então voltou em 07 de Fevereiro.

Vocês acham que esse BBB merece uma repescagem? #BBB22 pic.twitter.com/ihrvfvqtxe — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) February 19, 2022

🚨🚨 Com os rumores de uma possível repescagem no #BBB22, alguns internautas perceberam que os eliminados não ficaram mais apagados na última abertura. Se realmente tiver, quem vocês irão trazer de volta: Luciano, Rodrigo, Naiara ou Bárbara?pic.twitter.com/rMrBZlQtSY — PAN #BBB22 (@forumpandlr) February 19, 2022

Genteeee, acho que vem repescagem ai, e essa voz que o Tadeu fala chamando ele (Era o jeito que a Naiara sempre chamava) Não nos faça sonhar, Tadeu!! 😂#BBB22 pic.twitter.com/0KjsrIxoJc — Paola Debochada ☢️ (@PaolaDeboche) February 19, 2022

Quem já saiu do BBB 22?

Luciano foi o primeiro eliminado da temporada. O brother era do time dos pipocas e saiu do programa ao disputar o paredão contra Natália e Naiara Azevedo. O dançarino recebeu 49,31% dos votos para sair, enquanto a designer de unhas ficou com 34,89% e a cantora sertaneja somou 15,8%.

Rodrigo se tornou o segundo participante eliminado do BBB 22 O gerente comercial também era do time dos anônimos e foi eliminado em um paredão contra Natália e Jessilane. Rodrigo recebeu 48,45% dos votos.

Naiara Azevedo foi a primeira camarote da temporada a ser eliminada. A famosa deixou o programa ao disputar um paredão contra Arthur Aguiar e Douglas Silva.

Bárbara foi a quarta eliminada do Big Brother Brasil. A loira foi a mais votada para sair com 86,02% dos votos.

Expulsão da Maria – a cantora, do grupo camarote, foi expulsa do programa após agredir Natália durante o Jogo da Discórdia.

