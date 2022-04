Resultado parcial do BBB 22 indica quem vai ganhar o paredão falso

Com uma série de paredões pouco surpreendentes, o desfecho do paredão falso da atual temporada do Big Brother Brasil já é esperado por muitos. Para descobrir se as suspeitas de quem vai vencer a disputa falsa e ir para o quarto secreto estão corretas, consultamos o resultado parcial do BBB 22.

Enquete BBB 22 do paredão falso: Linn, Gustavo, Arthur ou Eli, quem sai

Resultado parcial do BBB 22 indica Arthur no quarto secreto

O resultado parcial da enquete BBB 22 do UOL afirma por enquanto que Arthur vai ser o vencedor do paredão falso. O brother até o momento tem 70,06% dos mais de 78 mil votos computados. A diferença do percentual do brother para seus adversários é grande e ele fica isolado na liderança. O brother tem 54,18% a mais que o segundo lugar, 58,31% em relação ao segundo lugar e 67,74% a mais que o último colocado da votação.

A vice-liderança é de Linn da Quebrada, que soma 15,88% dos votos. Gustavo está em terceiro com 11,75% e Eliezer vem na lanterna com apenas 2,32% para vencer o paredão falso.

Na madrugada, Arthur já assumia o primeiro lugar e Eliezer era o último colocado, mas Lina e Gustavo estavam em posições trocadas, o brother vinha em segundo e a cantora em terceiro. As colocações mudaram nesta manhã de segunda (4). A consulta mais recente realizada no resultado parcial do BBB 22 do UOL foi na faixa das 10h00.

No DCI, o cenário de Arthur como campeão do paredão falso se repete, mas o segundo colocado é Gustavo. Enquanto Arthur tem 78,73% dos mais de 176 mil votos contabilizados até agora, Gustavo soma 13,62%, um percentual 65,11% abaixo.

Lina vem em terceiro com 6,08% e Eliezer assume a lanterna do resultado parcial do BBB 22 com apenas 1,55% dos votos para vencer a berlinda falsa da edição.

Quando acaba o quarto secreto?

O reality show ainda não confirmou até que dia o participante que vencer o paredão falso vai ficar no quarto secreto. É esperado que a dinâmica repita o que aconteceu em 2021, em que Carla Diaz ficou desde a noite de terça-feira até a manhã de quinta-feira isolada. É esperado que entre hoje (4) e amanhã (5) o apresentador Tadeu Schmidt informe o público sobre o assunto.

Quando acaba o BBB 22?

O Big Brother Brasil 2022 tem previsão de acabar no dia 26 de abril, uma terça-feira. O reality está com os dias contados para a grande final, que irá premiar o ganhador da edição com o prêmio de R$ 1,5 milhão, mais um carro de uma das marcas patrocinadoras do programa. O segundo lugar irá para casa com R$ 150 mil e o terceiro colocado vai levar R$ 50 mil.

Quem votou em quem no paredão falso

O líder Paulo André votou em Lina, que pôde puxar Gustavo em um contragolpe. Depois, Jessilane ganhou um poder especial na fase extra da prova do líder e indicou Arthur ao paredão.

Em seguida a casa votou e um empate aconteceu entre Eliezer e Pedro Scooby. Paulo André então desempatou e colocou Eliezer na berlinda.

Natália votou em Pedro Scooby

Eliezer votou em Pedro Scooby

Gustavo votou em Eliezer

Douglas Silva votou em Eliezer

Jessilane votou em Pedro Scooby

Linn da Quebrada votou em Pedro Scooby

Pedro Scooby votou em Eliezer

Arthur Aguiar votou em Eliezer

