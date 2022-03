Veja o resultado parcial do paredão do BBB 22 entre Douglas Silva, Eliezer e Laís - Foto: Reprodução/Globo

Resultado parcial do paredão do BBB 22 mostra alta rejeição de Laís

Os brothers se reuniram na sala da casa mais vigiada do Brasil na noite do último domingo (20) para formar o nono paredão da temporada. Douglas Silva, Eliezer e Laís são os azarados da vez e um deles vai dizer adeus ao prêmio de R$1,5 milhão na próxima terça. O resultado parcial do paredão do BBB 22 já mostra quem deve sair do reality show.

Como está o resultado parcial do paredão do BBB 22?

O resultado parcial do paredão do BBB 22 mostra alta rejeição de Laís. Em consulta realizada às 15 horas desta segunda-feira (21), a médica soma 78,60% dos votos na enquete UOL e está bem na frente de seus adversários.

Douglas Silva e Eliezer não correm risco de sair, pelo menos não neste paredão. O ator tem apenas 11,60% dos votos, enquanto o empresário está em terceiro lugar com 9,80%.

A enquete do DCI mostra um resultado bastante parecido. Para 86,05% dos leitores, quem deve sair é Laís. Douglas Silva está na segunda posição, mas bem longe da médica, com 9,23%. Eli segue com o menor número de votos, somando apenas 4,72%. São mais de 324 mil votos.

As enquetes do UOL e DCI não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação, que ocorre semente no Gshow. O resultado será anunciado durante o programa ao vivo de terça-feira.

Indicação do líder ao paredão do BBB 22

Arthur Aguiar indicou Laís ao paredão. O voto do ator já era certo desde o momento em que ele ganhou a liderança – a médica até tentou criar estratégias para se livrar da berlinda, mas sem sucesso.

Desde a eliminação de Jade Picon, a sister se tornou a maior rival do famoso dentro da casa. Os dois constantemente trocam farpas durante o programa ao vivo, principalmente durante o jogo da discórdia. A médica até chegou a pedir desculpas para Arthur, mas a trégua durou pouco e os dois voltaram a brigar.

Se Laís realmente for eliminada neste paredão, essa será a segunda rival que Arthur consegue eliminar no jogo. Ao disputar a permanência na casa com Jade Picon, na sétima semana, o ator venceu o duelo e a influenciadora foi eliminada com 84,93% dos votos, uma das maiores rejeições do programa.

O quarto Lollipop vem sofrendo constantes derrotas ao longo do BBB. O grupo perdeu membros durante cinco semanas consecutivas, e essa pode ser a sexta eliminação dos Lollipopers amanhã.

Como votar para eliminar no BBB 22

A votação está aberta desde a noite de domingo e segue até terça-feira. Para votar para eliminar Douglas Silva, Eliezer ou Laís, primeiro é necessário acessar a página oficial do BBB 22 no Gshow: https://gshow.globo.com/realities/bbb/.

A página de votação irá aparecer logo no início, basta clicar em ‘Paredão BBB 22: vote para eliminar. Douglas Silva, Eliezer ou Laís’. Os internautas que já forem cadastrados no portal da Globo só precisam fazer o login. Já o público que for votar pela primeira vez precisa preencher alguns dados como nome completo, data de nascimento, e-mail e criar uma senha. O cadastro é válido para todas as votações do programa.

Em seguida, é só clicar no nome do brother escolhido e confirmar o voto. O sistema pede uma validação de segurança e é necessário clicar na caixinha ‘sou humano’.

