Scooby e Arthur são os favoritos do BBB 22 na enquete UOL atualizada

Ambos são do grupo Camarote e têm altas chances de chegarem ao pódio do BBB 22

Na reta final do reality show, os favoritos do BBB 22 na enquete UOL atualizada já estão definidos. Pedro Scooby e Arthur Aguiar aparecem como dois fortes concorrentes ao primeiro lugar no pódio. Ainda há espaço para mais um brother do grupo dos meninos completar o top 3.

Favoritos BBB 22 enquete UOL atualizada

Pedro Scooby e Arthur Aguiar são os favoritos BBB 22 da enquete UOL atualizada. Em consulta realizada às 16h desta quarta-feira, 6 de abril, o surfista aparece na liderança com 42,63% dos votos e se a final fosse hoje, levaria o prêmio de R$1,5 milhão para casa. O atleta faz parte do grupo do quarto grunge, o mais forte da casa, e tem como aliados Arthur, Douglas Silva e Paulo André.

Arthur aparece em segundo lugar, com pouca diferença de votos, com 40,66% dos votos. O ator venceu o paredão falso com mais de 80% dos votos e se fortaleceu ainda mais no jogo. O famoso tem conquistado uma grande torcida, que o levou até o primeiro lugar na berlinda fake. Os ‘pontinhos de luz’, como são chamados os fãs do carioca, podem facilmente levá-lo até o pódio do BBB 22.

Quem fecha o top 3 da enquete é Paulo André, mas com bem menos votos do que seus aliados, somando 6,87%. O atleta também faz parte do quarto grunge e já voltou de três paredões, assim como Douglas Silva. Os quatro membros do grupo Camarote foram apelidados de ‘Disney’ devido a postura anti-jogo adotada no início do programa, mas eles vêm conseguindo reverter a situação.

Quem é o mais odiado?

Há também quem não vença o BBB de jeito nenhum, de acordo com os leitores do UOL. Pela segunda semana consecutiva, Linn da Quebrada aparece no topo da votação dos brothers mais odiados do programa com 28,28% de rejeição. A artista já foi mais popular, mas desagradou o público ao indicar Paulo André para a berlinda mesmo após eles e os amigos terem desistido da prova de resistência em seu benefício.

Pedro Scooby também aparece na lista dos mais odiados, apesar de encabeçar a votação dos favoritos. Ele está na segunda posição com 18,20% dos votos – o surfista ainda é bastante criticado por adotar uma postura indiferente ao jogo e evitar se posicionar em momentos decisivos.

Natália está em terceiro lugar, com 18,16% de rejeição. A sister também já teve uma popularidade mais alta no começo do programa, mas perdeu força ao longo do tempo. A mineira ainda não ganhou nenhuma prova e algumas de suas atitudes causam controvérsias na web.

Quem ainda está no BBB 22? Ainda restam nove brothers na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. Na última terça, Arthur foi escolhido para o paredão falso e retornará para a casa na quinta-feira. Seguem no programa: Arthur Aguiar (camarote), Douglas Silva (camarote), Eliezer (pipoca), Gustavo (pipoca), Jessilane (pipoca), Linn da Quebrada (camarote), Natália (pipoca), Paulo André (camarote) e Pedro Scooby (camarote).

O BBB 22 termina no dia 26 de abril. Até lá, o reality irá acionar o ‘modo turbo’ para eliminar mais seis participantes até a data da grande final.