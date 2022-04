A grande final do BBB 22 será dia 26 de abril, próxima terça-feira

Show da final do BBB 22: Naiara Azevedo, Linn e Maria vão se apresentar

O Show da final do BBB 22 já foi confirmado, ou melhor, os shows. A despedida da temporada do Big Brother Brasil 2022 terá oito apresentações na noite de terça-feira, 26 de abril. As ex-bbbs Naiara Azevedo, Linn e Maria voltarão ao programa, mas dessa vez apenas para cantar.

Show da final do BBB 22

Na noite de terça-feira, 26 de abril, o público conhecerá o ganhador do Big Brother Brasil 2022 e o show da final do BBB 22 deve começar às 22h35 do horário de Brasília.

Os shows serão de Léo Santana, Xamã, Matheus & Kauan, Jão, Paulo Ricardo, Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Maria, que de acordo da farão apresentações exclusivas e cantarão em feats inéditos.

O nome dos três brothers que vão para a final do programa, em 26 de abril, devem ser anunciados no próximo domingo, quando a votação para decidir quem merece levar o prêmio de R$1,5 milhão for aberta. Veja o que sabemos sobre o último dia do reality até agora.

