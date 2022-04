Tem prova do anjo no BBB 22 hoje? Dinâmica da semana

Com o reality show na reta final, é comum que algumas dinâmicas deixem de ser realizadas, como é o caso da disputa pelo colar da imunidade. A dinâmica do programa sofreu alterações nas últimas semanas, o que causou dúvida se tem prova do anjo do BBB 22 hoje, 11 de abril, quando será o paredão e como vão ser as próximas eliminações.

A prova do anjo BBB 22 é hoje?

Não tem prova do anjo no BBB 22 hoje. Ainda não se sabe se ainda haverá competições pelo colar da imunidade, que são realizadas entre sexta e sábado, ou se as provas já foram encerradas nesta temporada.

O Big Brother Brasil deixa de realizar a prova do anjo na reta final do reality show. A dinâmica já não estava sendo realizada nos paredões extras – aos domingos, os brothers participam de uma nova prova do líder e já formam uma berlinda.

A intensificação do ritmo das provas e paredões fazem parte do ‘modo turbo’ do programa, que deve ser realizado até a grande final, em 26 de abril. Ainda restam oito brothers na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão.

Com o fim das provas do anjo, também terminam os tradicionais almoços especiais aos domingos. O anjo da semana ganhava a chance de assistir um vídeo especial gravado pela família e amigos, além de desfrutar de uma refeição preparada especialmente para ele.

O castigo do monstro também deixa de acontecer. Na dinâmica, o anjo escolhia dois brothers para vestirem uma fantasia e cumprir a tarefa escolhida pela produção do programa.

Quem já foi anjo no BBB?

Ao longo da temporada, já foram realizadas doze provas do anjo. Arthur Aguiar foi o maior vencedor da disputa, com três vitórias. Rodrigo, eliminado na segunda semana, ganhou duas competições pelo colar da imunidade.

1ª semana: Rodrigo foi o vencedor da primeira prova do anjo ao lado de DG. Ele mandou Eliezer e Naiara Azevedo para o monstro.

2ª semana: na semana seguinte, Rodrigo venceu a disputa novamente. Desta vez, Paulo André, Jade Picon e Brunna Gonçalves foram os escolhidos para o monstro.

3ª semana: Bárbara foi a sortuda na terceira prova do anjo. Arthur Aguiar, Pedro Scooby e Douglas Silva cumpriram o castigo do monstro.

4ª semana: a quarta disputa pelo colar da imunidade foi em dupla. Paulo André e Pedro Scooby foram os vencedores da rodada e Lucas, Natália e Linn da Quebrada foram castigados.

5ª semana: a série de vitórias de Arthur Aguiar começou na quinta prova do anjo. O ator escolheu Larissa e Laís para cumprirem o castigo.

6ª semana: Douglas Silva ganhou a prova do anjo pela primeira vez. Jessilane e Vinícius foram os escolhidos pelo ator.

7ª semana: Arthur venceu a prova novamente na sétima semana. Dessa vez, ele escolheu Linn da Quebrada, Laís e Eslovênia para o monstro.

8ª semana: a terceira vitória de Arthur foi na oitava prova do anjo. Eliezer e Vinícius cumpriram juntos o castigo do monstro.

9ª semana: Lucas também venceu a disputa pelo colar da imunidade. Na ocasião, ele castigou Eliezer e Gustavo.

10ª semana: Paulo André venceu novamente a prova do anjo na décima semana. Eslovênia e Lucas cumpriram o monstro.

11ª semana: Jessilane enfim venceu uma prova na décima primeira disputa pelo colar da imunidade. Os escolhidos para o monstro foram Paulo André e Arthur Aguiar.

12ª semana: por fim, Pedro Scooby venceu a prova do anjo mais uma vez e castigou Eliezer e Natália.

Quando será o próximo paredão do BBB 22?

O 14º paredão do BBB 22 foi formado na noite do último domingo, 11 de abril, logo após a eliminação de Linn da Quebrada. Antes, foi realizada uma prova do líder e Eliezer foi o vencedor.

O líder indicou Paulo André para a berlinda. Depois, Natália foi a mais votada da casa, com cinco votos no confessionário. A dinâmica seguiu com o sorteio do dedo-duro. Nat foi a sorteada e além de revelar seu voto, teve direito a indicar alguém para o paredão. A mineira puxou Gustavo.

O resultado do paredão entre Natália, Paulo André e Gustavo será anunciado na próxima terça-feira, a partir das 22h35, horário de Brasília. Enquanto isso, o público pode seguir votando na enquete do DCI.