Última parcial da enquete BBB 22 atualizada revela nome do eliminado

Eliezer, Gustavo e Paulo André estão no paredão de hoje, 19, e um deles deixa a casa nas próximas horas. Enquanto o público aguarda o início do programa ao vivo, a parcial da enquete BBB 22 mostra que um dos emparedados está com ampla vantagem de votos e deve sair do programa.

Como está a parcial da enquete BBB 22

A parcial da enquete BBB 22 UOL aponta para a eliminação de Gustavo. Às 20h30 do dia da eliminação, o brother somava 60,57% e estava com bastante vantagem em relação ao segundo lugar, ocupado por Eliezer. A porcentagem do paranaense não variou muito durante os últimos dois dias, e ele deve dizer adeus ao sonho de chegar na final hoje.

Eliezer deve sobreviver a mais um paredão, pois soma apenas 27,13% dos votos. O último lollipoper da casa não tem grande torcida entre o público, mas tem consigo estender o período de sua estadia na casa mais vigiada do Brasil. Essa já é a quinta berlinda do designer, sendo uma delas falsa.

Paulo André também vai avançar no jogo. Querido por parte da audiência, ele soma apenas 12,30% e deve ser o menos votado mais uma vez.

A enquete do DCI é mais uma que aponta para a eliminação de Gustavo. O brother que entrou pela casa de vidro tem 38,23% de rejeição dos leitores, seguido de Paulo André (36.04%) e Eliezer (25.72%).

Vale lembrar que as enquetes do UOL e DCI não tem influência sobre o resultado da votação que será anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 hoje, terça-feira, dia de eliminação, começa às 22h35, horário de Brasília. O reality show é exibido logo após a novela Pantanal e deve ficar no ar por 1h20, sendo finalizado às 23h55, de acordo com o cronograma oficial da emissora.

Antes de saber o nome do 15º eliminado do reality show, o público acompanha o CAT BBB com Dani Calabresa e tudo o que rolou na casa mais vigiada do Brasil nas últimas horas.

E ainda tem mais BBB na web: depois do fim do programa ao vivo, o eliminado do dia vai direto para os estúdios do programa para bater um papo com Rafa Kalimann. A entrevista é o primeiro contato do brother com o mundo externo – a apresentadora mostra os memes, quantos seguidores ele ganhou e relembra os principais momentos de sua trajetória.

O papo é transmitido gratuitamente pelo Gshow e Globoplay. Para assistir, é só acessar o portal oficial de entretenimento da Globo e localizar a página do BBB 22. Quem preferir acompanhar pela plataforma de streaming precisa clicar em ‘Bate-papo BBB’ na aba ‘Agora na TV’.

O mais votado pelo público segue para uma agenda de entrevistas com Ana Maria Braga no Mais Você, BBB – A Eliminação no Multishow e termina no Domingão com Huck.

Final do BBB 22: depois da eliminação de hoje, dois brothers ainda terão que deixar a casa para que a final seja formada no domingo. Schmidt deve explicar como será a dinâmica da última semana do Big Brother Brasil nesta terça.

